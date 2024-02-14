В Польше решили увеличить численность армии 14.02.2024, 3:04

Число войск планируется увеличивать ежегодно.

До конца этого года в Польше планируется увеличить численность армии. При этом, по словам министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша, численность войск будет увеличиваться постепенно, передает TVP.

«К концу этого года наша армия будет насчитывать около 220 тысяч военнослужащих. Каждый год это количество будет увеличиваться», – заявил Косиняк-Камыш.

Он отметил, что численность армии очень важна, но не важнее оперативных возможностей и гражданской защиты. Поэтому добавил: «На этом мы сосредоточимся».

Ранее во время встречи с немецким канцлером Олафом Шольцом премьер Польши Дональд Туск заявил, что Европейский Союз будет восприниматься серьезно только тогда, когда он станет серьезной военной силой.