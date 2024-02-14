В Москве умерла искусствовед, которую любил Владимир Короткевич 14.02.2024, 4:43

Нина Молева

Женщине было 97 лет.

В Москве умерла искусствовед и вдова художника и коллекционера живописи Элия Белютина Нина Молева, сообщает «Агентство». Женщине было 97 лет, и среди прочего она имеет отношение к белорусской литературе.

Нина Молева была преподавательницей Высших литературных курсов в Москве в конце 1950-х годов, когда там учился тогда еще молодой белорусский писатель Владимир Короткевич. Она стала прототипом b<>Ирины Горовой, героини романа «Леаніды не вернуцца зямлі», в которую был влюблен главный герой.

Как в романе, так и в реальности Молева была замужем — за художником Элием Белютиным. «Романсирование» с ней, признавался Короткевич другу Владимиру Колеснику, было платоническим.

И тем не менее он — романтик! — всерьез собирался заработать к лету 1960-го 200 тысяч рублей (это во времена, когда учитель зарабатывал 700 за месяц) на киносценариях и пьесах, купить под Москвой домик и машину, чтобы Нина, уйдя от мужа к нему, не стала жить хуже.

Однако Молева, конечно, не бросила Белютина и удобную квартиру на площади Маяковского. В Короткевиче же она видела провинциала, который «ко мне пришел еще не сформированным человеком… Многое из того, что я говорила, буквально переворачивало что-то в его душе».

Все-таки Короткевич до конца жизни дружил с ней, покупал и дарил картины. А в 2015 году Молева завещала свою и покойного мужа коллекции картин… Владимиру Путину. Есть в той коллекции, наверное, и картины, подаренные Короткевичем.

Правда, сначала Молева хотела завещать коллекции государству. Однако, как она сама рассказывала в 2015 году «Московскому комсомольцу», при оформлении завещания ей объяснили, что она может указать наследникам только физическое лицо или учреждение. Так в завещании, по словам Молевой, и появилась фамилия Путина.

По рассказам Малевой, коллекцию ту начал собирать еще дед ее мужа Иван Гринев, в 1870-х годах, а после она уже переходила по наследству. Белютин умер в 2012 году, и Молева стала хранительницей коллекции после того. Утверждалось, что в ее составе есть работы Рубенса, Рембрандта, Тициана, Ван Дейка, Эль Греко, Леонардо да Винчи и других классических художников.

Оценки стоимости коллекции разные: от 2 миллиардов до «нескольких десятков или сотен миллионов долларов».

Впрочем, не все эксперты считают, что коллекция Молевой представляет большую ценность. Так, бывшая заведующая отделом живописи Третьяковской галереи Лариса Кощук утверждала, что видела в коллекции копию «Портрета неизвестной дамы» Ван Дейка, и писала, что в квартире Белютина могли быть и другие неоригинальные работы.

Хранительница же коллекции итальянской живописи Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Виктория Маркова и вовсе говорила, что «в коллекции не оказалось практически ни одного из заявленных владельцами… громких имен, а многие произведения вообще не соответствуют музейному уровню и не представляют никакой исторической и музейной ценности».