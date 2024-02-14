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Интервью Путина провалилось в московском телеэфире

  • 14.02.2024, 8:12
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Интервью Путина провалилось в московском телеэфире

Проиграв сериалу «Склифосовский» и фильму о Собчак.

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону не вызвало бурного интереса у телезрителей в Москве.

Широко разрекламированное интервью, которое, как утверждал Кремль, жадно смотрел весь мир, не вошло в топ-10 самых популярных телепрограмм в российской столице за неделю с 4 по 11 февраля.

Как следует из данных Mediascope, интервью Путина с рейтингом 3,2% среди всей аудитории (4+) заняло 11-ю строчку, проиграв сериалу «Склифосовский 11» (2-e место, рейтинг 5,6%) и телевикторине «Своя Игра» (10-е место, рейтинг 3,2%).

По рейтингу, который фиксирует среднее число людей, смотревших телепрограмму в процентах от населения, интервью российского президента оказалось на одном уровне с документальным циклом «Следствие вели» с Леонидом Каневским», описывающим преступления времен СССР. Он занял 12-ю строчку топа от Mediascope.

Рейтинг интервью Путина в столице оказался почти в полтора раза ниже, чем у показанного 11 февраля фильма НТВ о Ксении Собчак «Тайны кровавой барыни» из цикла «Новые русские сенсации» (5,6%). Не удалось «дотянуться» российскому президенту и до основных пропагандистских программ: так, рейтинг «Вестей Недели» Дмитрия Киселева составил 5% (2-е место), а программы «Москва.Кремль.Путин» — 4,3% (7-е место).

Данные Mediascope пока доступны лишь для Москвы (общероссийский ретинг будет опубликован 14 февраля), и тот факт, что интервью Путина не попало в топ-10, — неожиданность, считает телекритик Анна Бородина. Из трех главных телеканалов полная версия интервью выходила только на «Первом», пишет она. Было два показа: в 7:00 и в 9:14 утра, причем 7 утра считается наиболее эффективным слотом с точки зрения программирования и телесоциологии, указывает Бородина: «Это утренний прайм-тайм, люди собираются на работу и смотрят утренний эфир».

В интервью — первом для западной прессы с начала войны — Путин заявил, что Украина относится к «историческим землям» России, обвинил Австрию в «ополячивании» Украины перед Первой мировой войной, а первопричины вторжения в феврале 2022 года отнес к эпохе Киевской Руси IX века. Он также пожаловался на отказ Киева от выполнения Минских соглашений, обвинил Украину в том, что она объявила русских нетитульной нацией, а НАТО — в том, что блок начал «освоение» украинской территории с помощью своих «структур».

Путин снова заявил, что его «обманул» и «водил за нос» Запад, якобы обещавший не расширять НАТО на Восток, а также потребовал остановить поставки Украине американского оружия, прежде чем обсуждать начало мирных переговоров. Он подчеркнул, что в российской экономике «ничего не рухнуло» и отказался считать проблемой нарастающую зависимость от Китая, который стал крупнейшим торговым партнером РФ, скупая половину экспорта нефти и обеспечивая треть всего импорта в страну. Внешнеполитическая философия Китая «неагрессивная», а внешнеполитическая мысль «всегда ищет компромисс», сказал Путин.

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