Стало известно, кого приказал выбросить из окна Патрушев из-за Кабаевой 1 14.02.2024, 8:38

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Экс-депутат Госдумы РФ раскрыла подробности.

Экс-депутат Госдумы РФ Мария Максакова, которая долгое время пребывала в кругах российских элит, назвала имя артиста, погибшего из-за Алины Кабаевой.

Речь идет о советском эстрадном певце родом из Казахстана Мурате Насырове.

Говорят, что у Кабаевой были трогательные отношения с Муратом Насыровым, сообщила Мария Максакова в интервью Алесе Бацман.

Также у гимнастки в тот период был поклонник грузин, работающий в МВД, который дарил ей шикарные подарки.

Одного ухажера Кабаевой Патрушев приказал выбросить из окна, а от второго откупились.

В биографии Насырова действительно указано, что он упал с балкона своей московской квартиры и разбился насмерть, при этом причины происшествия остались неизвестны.

Вскрытие тела показало, что версии журналистов об употреблении Насыровым наркотиков не оправдались.

Судьба поклонника из Грузии сложилась тоже не лучшим образом. Спустя годы его привлекли к уголовной ответственности, а все его имущество конфисковали.