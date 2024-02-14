В минскую киностудию, снимающую российскую пропаганду, пришли силовики 14.02.2024, 8:43

2,004

На одного из задержанных завели уголовное дело.

В минскую частную киностудию «Белроскино», которой владеют Ольга и Евгений Арендаревичи, пришли силовики. Студия занимается производством российского пропагандистского проекта «Russian Gate», сообщает телеграм-канал «Священный Белавуд».

По информации канала, был задержан Павел Гриценко, который отвечал в компании за финансы. Задержаны еще несколько человек, предположительно, по доносу.Задержания прошли 15 января. Задержанные получили по 14-15 суток ареста якобы за «хулиганство». Большинство из них уже отбыли срок и вышли на свободу. На одного из задержанных ассистентов по массовым сценам завели уголовное дело.

Проект «Russian Gate» снимается с прошлого лета в разных странах. Он представляет видение Кремля на актуальные геополитические процессы.

Актеры на съемках Russian Gate. Источник: "Еврорадио"