Starlink не помогает: в ГУР раскрыли проблемы армии РФ со связью 14.02.2024, 8:53

Украинская разведка указала на нюансы.

Несмотря на то, что российские оккупационные войска начали использовать на передовой терминалы спутникового интернета Starlink, у них до сих пор есть проблемы со связью. Глобально это приобретение врагу не помогло.

Об этом в эфире национального телемарафона «Єдині новини» сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

«У врага остаются и проблемы со связью. И это точечное решение глобально им не помогает, но очень сильно показывает на весь мир, что «вторая армия мира» не может обойтись без украденных Starlink», – сказал он.

Юсов напомнил, что страна-агрессор Россия получает терминалы Starlink контрабандным путем через параллельный импорт. Оккупанты закупают их в арабских странах.

Журналисты рассказали, что системы Starlink российские оккупанты могут использовать только вблизи границы Украины. Личный кабинет устройства подключается к сети через Польшу.