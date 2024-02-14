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Стало известно, сколько получает глава администрации Лукашенко

  • 14.02.2024, 8:55
  • 1,240
Стало известно, сколько получает глава администрации Лукашенко
Игорь Сергеенко

Данные о доходах и имуществе появились в газете.

Игорь Сергеенко идет в «депутаты» «палаты представителей» от Витебской области: он баллотируется в Поставах. Как и остальные «кандидаты», он предоставил данные о доходах и имуществе.

Эту информацию «Зеркало» обнаружило в номере газеты «Витебские вести» от 2 февраля 2024 года. Рассказываем, сколько заработал топовый чиновник.

В декларации о доходах и имуществе Игоря Сергеенко за 2022 год значится квартира в Минске площадью 101,6 кв. м. А также доход в размере 172 503 рублей. Из них 44 553 рубля — от продажи земельного участка.

Согласно статье 17 закона «О борьбе с коррупцией», госслужащие не имеют права работать на других оплачиваемых должностях (исключение — научная, педагогическая, культурная, творческая и медицинская деятельность). А значит, если из указанной суммы вычесть доход от продажи участка, то остаток и есть годовая зарплата чиновника. В 2022 году она равнялась 127 950 рублям. Или 10 663 рублям в месяц.

Для сравнения, средняя начисленная зарплата в Беларуси за 2022 год составила 1631 рубль, а после вычета налогов на руки получалось около 1403 рублей. Выходит, что в 2022 году топовый чиновник зарабатывал в 7,6 раза больше, чем средний белорус.

Сергеенко занимает пост главы администрации Лукашенко с 2019 года. До этого он работал первым заместителем председателя КГБ.

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