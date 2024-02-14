Арестович заявил, что «Путин не хочет воевать с Украиной» 14.02.2024, 8:57

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Алексей Арестович

Как он это объяснил?

Путин говорит очень важную вещь, которую нужно услышать. Он произносит очень четко: «Я не хочу воевать».

Об этом заявил экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

По убеждению Арестовича, хотя это и очень непопулярное мнение, но воевать Путин не хочет. Мол, «для него это тяжело».

«Трудно морально воевать, особенно трудно морально воевать с Украиной, потому что когда он говорит «я верю, что это один единственный русский народ» – он же, зараза, реально в это верит. Мы можем над этим сколько угодно смеяться, но он так думает», – считает Арестович.

Алексей Арестович был уволен с должности советника Офиса президента в январе 2023 года по собственному заявлению.

С тех пор он активно начал критиковать действующую украинскую власть и делать заявления, которые перекликаются с российской пропагандой.