закрыть
14 февраля 2024, среда, 9:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Арестович заявил, что «Путин не хочет воевать с Украиной»

  • 14.02.2024, 8:57
  • 1,290
Арестович заявил, что «Путин не хочет воевать с Украиной»
Алексей Арестович

Как он это объяснил?

Путин говорит очень важную вещь, которую нужно услышать. Он произносит очень четко: «Я не хочу воевать».

Об этом заявил экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

По убеждению Арестовича, хотя это и очень непопулярное мнение, но воевать Путин не хочет. Мол, «для него это тяжело».

«Трудно морально воевать, особенно трудно морально воевать с Украиной, потому что когда он говорит «я верю, что это один единственный русский народ» – он же, зараза, реально в это верит. Мы можем над этим сколько угодно смеяться, но он так думает», – считает Арестович.

Алексей Арестович был уволен с должности советника Офиса президента в январе 2023 года по собственному заявлению.

С тех пор он активно начал критиковать действующую украинскую власть и делать заявления, которые перекликаются с российской пропагандой.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Безлошадный всадник ищет скакуна
Безлошадный всадник ищет скакуна Владимир Халип
Ответ на маразм Путина
Ответ на маразм Путина Вадим Денисенко
Крестный отец
Крестный отец Ирина Халип
Война в Украине может закончиться внезапно
Война в Украине может закончиться внезапно Виктор Андрусив