Арестович заявил, что «Путин не хочет воевать с Украиной»
- 14.02.2024, 8:57
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Как он это объяснил?
Путин говорит очень важную вещь, которую нужно услышать. Он произносит очень четко: «Я не хочу воевать».
Об этом заявил экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.
По убеждению Арестовича, хотя это и очень непопулярное мнение, но воевать Путин не хочет. Мол, «для него это тяжело».
«Трудно морально воевать, особенно трудно морально воевать с Украиной, потому что когда он говорит «я верю, что это один единственный русский народ» – он же, зараза, реально в это верит. Мы можем над этим сколько угодно смеяться, но он так думает», – считает Арестович.
Алексей Арестович был уволен с должности советника Офиса президента в январе 2023 года по собственному заявлению.
С тех пор он активно начал критиковать действующую украинскую власть и делать заявления, которые перекликаются с российской пропагандой.