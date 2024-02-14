Где и за сколько купили самую дорогую квартиру Минска в январе

Где и за сколько купили самую дорогую квартиру Минска в январе1
- 14.02.2024, 9:05
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Интересная малоэтажка в центре.
Самая дорогая квартира, проданная в Минске в январе, обошлась покупателю в 315 тысяч долларов. Realt.by со ссылкой на «Реестр цен на земельные участки» показал дом и рассказал, где именно он находится.
Находится квартира в жилом комплексе премиум-класса «Залаты Маёнтак», который включает в себя семь малоэтажных домов клубного типа с интересной архитектурой, расположенных в центре города рядом с проспектом Победителей, Комсомольским озером и парком Победы. Из необычного — каждая квартира в ЖК оборудована собственным отопительным газовым котлом, что позволяет регулировать температуру в квартире по своему усмотрению круглый год.
В доме на ул. Москвина, 10 всего 8 квартир. Одну из них купили в январе 2024 года за 315 тысяч долларов (или 1853 доллара за квадратный метр).
Это 3-комнатная квартира, которая занимает внушительные 170 квадратных метров.