Где и за сколько купили самую дорогую квартиру Минска в январе 1 14.02.2024, 9:05

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Интересная малоэтажка в центре.

Самая дорогая квартира, проданная в Минске в январе, обошлась покупателю в 315 тысяч долларов. Realt.by со ссылкой на «Реестр цен на земельные участки» показал дом и рассказал, где именно он находится.

Находится квартира в жилом комплексе премиум-класса «Залаты Маёнтак», который включает в себя семь малоэтажных домов клубного типа с интересной архитектурой, расположенных в центре города рядом с проспектом Победителей, Комсомольским озером и парком Победы. Из необычного — каждая квартира в ЖК оборудована собственным отопительным газовым котлом, что позволяет регулировать температуру в квартире по своему усмотрению круглый год.

В доме на ул. Москвина, 10 всего 8 квартир. Одну из них купили в январе 2024 года за 315 тысяч долларов (или 1853 доллара за квадратный метр).

Это 3-комнатная квартира, которая занимает внушительные 170 квадратных метров.