закрыть
14 февраля 2024, среда, 10:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Захарова выразительно икнула

2
  • Александр Невзоров
  • 14.02.2024, 9:07
  • 8,238
Захарова выразительно икнула

Кремль берет новые высоты идиотизма.

Тс-сссссс! Теперь, главное их не спугнуть.

Все складывается самым расчудесным образом.

Были опасения, что к путину и его «вертикали» вернется некоторая часть разума. К счастью, этого не происходит.

Кремлевский режим берет новые высоты идиотии. Каждое его новое деяние - существенно маразматичнее прежнего. Очень важно не помешать им двигаться в правильном направлении. Они должны дойти до той «ручки» - когда даже ФСО, наконец, примет решение о принудительной госпитализации.

Кремль объявил в международный розыск премьер-министра Эстонии Каи Каллас.

Трезвые сотрудники МИД комментировать это отказались.

А Захарова, пару раз выразительно икнула и сообщила, что «за все надо отвечать. Это только начало».

Но…. Руки Москвы в Балтии и Суоми обрублены. А своими культями она не может отпилить даже пограничный шлагбаум на финской границе.

Александр Невзоров, «Телеграм»

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Безлошадный всадник ищет скакуна
Безлошадный всадник ищет скакуна Владимир Халип
Ответ на маразм Путина
Ответ на маразм Путина Вадим Денисенко
Крестный отец
Крестный отец Ирина Халип
Война в Украине может закончиться внезапно
Война в Украине может закончиться внезапно Виктор Андрусив