Захарова выразительно икнула

Захарова выразительно икнула2
- Александр Невзоров
- 14.02.2024, 9:07
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Кремль берет новые высоты идиотизма.
Тс-сссссс! Теперь, главное их не спугнуть.
Все складывается самым расчудесным образом.
Были опасения, что к путину и его «вертикали» вернется некоторая часть разума. К счастью, этого не происходит.
Кремлевский режим берет новые высоты идиотии. Каждое его новое деяние - существенно маразматичнее прежнего. Очень важно не помешать им двигаться в правильном направлении. Они должны дойти до той «ручки» - когда даже ФСО, наконец, примет решение о принудительной госпитализации.
Кремль объявил в международный розыск премьер-министра Эстонии Каи Каллас.
Трезвые сотрудники МИД комментировать это отказались.
А Захарова, пару раз выразительно икнула и сообщила, что «за все надо отвечать. Это только начало».
Но…. Руки Москвы в Балтии и Суоми обрублены. А своими культями она не может отпилить даже пограничный шлагбаум на финской границе.
Александр Невзоров, «Телеграм»