Захарова выразительно икнула 2 Александр Невзоров

14.02.2024, 9:07

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Кремль берет новые высоты идиотизма.

Тс-сссссс! Теперь, главное их не спугнуть.

Все складывается самым расчудесным образом.

Были опасения, что к путину и его «вертикали» вернется некоторая часть разума. К счастью, этого не происходит.

Кремлевский режим берет новые высоты идиотии. Каждое его новое деяние - существенно маразматичнее прежнего. Очень важно не помешать им двигаться в правильном направлении. Они должны дойти до той «ручки» - когда даже ФСО, наконец, примет решение о принудительной госпитализации.

Кремль объявил в международный розыск премьер-министра Эстонии Каи Каллас.

Трезвые сотрудники МИД комментировать это отказались.

А Захарова, пару раз выразительно икнула и сообщила, что «за все надо отвечать. Это только начало».

Но…. Руки Москвы в Балтии и Суоми обрублены. А своими культями она не может отпилить даже пограничный шлагбаум на финской границе.

Александр Невзоров, «Телеграм»