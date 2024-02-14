Чудесное воспламенение на заводе МиГов 1 Александр Коваленко

14.02.2024, 9:22

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Что произошло на самом деле?

Насчет пожара на заводе МиГ… Тут имеется и обратная сторона чудесного воспламенения на заводе.

Дело в том, что авиастроительная корпорация МиГ планомерно умерщвлялась последние десятилетия.

МиГ годами не получал крупных заказов от государства, не мог развивать новые проекты боевой авиации, оказался у разбитого корыта с проектом ударного БПЛА и даже после выпуска, созданного в муках и страданиях МиГ-35, который является даже не новым самолетом, а глубокой модернизацией МиГ-29, не получил на него контракт, позволяющий развернуть крупносерийное производство.

Корпорация, словно, целенаправленно уничтожалась, в угоду главных конкурентов – «Сухого». Ведь практически все самолеты «Су» являются востребованными в ВКС РФ и, даже не смотря на снижение количества их поставок в войска в последние годы, они все равно осуществляются.

В результате, корпорация несла многомиллиардные убытки, персонал сокращался, а выживаемость МиГ обеспечивается в первую очередь обслуживание имеющегося в ВКС РФ парка этих самолетов, а также оказание услуг зарубежным операторам.

В гроб истории МиГ был так же забит еще один гвоздь в ноябре 2021 года.

Тогда, ОАК, на фоне запущенной правительством россии программы финансового оздоровления корпорации, выставила на продажу 60 га завода «МиГ» за 35 млрд рублей.

Фактически, под благими намерениями, которые, конечно пафосно преподносили в российские СМИ, был произведен распил МиГ. А теперь, в одном из цехов завода, что-то вдруг воспламенилось...

С учетом нынешнего положения корпорации «МиГ», пожар на заводе, кое для кого был бы вполне уместным и очень даже своевременным. При этом, во всем, попутно можно было бы обвинить некий украинский БПЛА.

Это я все к чему?

Это я к тому, что сейчас, российские деловары смогут очень много самых разнообразных схем с порчей и потерей имущество прокручивать ссылаясь на то, что они стали жертвами неких НЛО.

Иными словами, горящий завод ВПК - это не признак украинского следа. Иногда они горят, потому, что в этом заинтересован кто-то еще. А иногда они горят просто потому, что не могут не гореть.

Александр Коваленко, «Телеграм»