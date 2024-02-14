В Беларуси хотят повысить размер выплаты за отказ отрабатывать по распределению 3 14.02.2024, 9:39

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Сумма возрастет кратно.

Министр образования Беларуси Андрей Иванец предлагает в несколько раз повысить размер компенсации за неотработку по распределению после окончания вуза, чтобы таким образом закрепить кадры на рабочих местах, сообщает «Белсат».

«Предлагаем кратно повысить сумму возмещения молодым специалистам в случае неотработки по распределению, а в каких-то случаях, возможно, полностью уйти от возможности возмещения затрат на учебу. Потому что, окончив университет, ты должен стать специалистом, а ради этого минимум два года ты должен отработать по своей профессии», – заявил Иванец.

Также Министерство образования рассматривает вариант увеличения сроков отработки по некоторым специальностям, в частности, это может коснуться целевиков.

Еще в сентябре 2023 года Андрей Иванец заявил, что выпускник БГУ, не пожелавший работать по распределению, должен заплатить 40–45 тысяч рублей. Лукашенко тогда поручил обсудить, достаточно ли этого и предложил ввести отработку для «платников», а также увеличить ее срок.

На совещании в Минске 13 февраля Лукашенко поручил создать рабочую группу и «перетряхнуть вузы». Он назвал достижением то, что в высшем образовании в Беларуси «сохранили лучшие советские традиции», однако пожаловался, что не всем молодым студентам беларусские вузы нравятся. Также Лукашенко приказал принять меры против отъезда абитуриентов за границу. Политик поручил создать рабочую группу и «перетряхнуть вузы», как это ранее сделали в системе здравоохранения.