В Иране прогремел взрыв на главном газопроводе страны
- 14.02.2024, 9:42
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Начался масштабный пожар.
На главной линии газопровода в иранском городе Боруджен произошел взрыв. Начался пожар.
Об этом сообщает Mehrnews.
Спасатели сообщили, что в результате взрыва начался пожар, который распространился между перевалом Халвай и шоссе Бельдаджи.
Взрыв было видно на многие десятки километров. Иранцы традиционно обвинили израильский «Моссад».
В сети появилось видео пожара.
Мэр Боруджена Фатах Кареми заявил, что подача газа на линии отключена.
«Пожар будет продолжаться до тех пор, пока в трубе полностью не сгорит оставшийся объем газа», - заявиол Фатах Кареми.
Причины произошедшего выясняются.