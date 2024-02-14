В Иране прогремел взрыв на главном газопроводе страны 14.02.2024, 9:42

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Начался масштабный пожар.

На главной линии газопровода в иранском городе Боруджен произошел взрыв. Начался пожар.

Об этом сообщает Mehrnews.

Спасатели сообщили, что в результате взрыва начался пожар, который распространился между перевалом Халвай и шоссе Бельдаджи.

Взрыв было видно на многие десятки километров. Иранцы традиционно обвинили израильский «Моссад».

В сети появилось видео пожара.

Мэр Боруджена Фатах Кареми заявил, что подача газа на линии отключена.

«Пожар будет продолжаться до тех пор, пока в трубе полностью не сгорит оставшийся объем газа», - заявиол Фатах Кареми.

Причины произошедшего выясняются.