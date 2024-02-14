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Лукашенко боится, что армия ему не поможет

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  • 14.02.2024, 9:44
  • 7,512
Лукашенко боится, что армия ему не поможет

Диктатор запаниковал.

Александр Лукашенко на «республиканском совете» ректоров высших учебных заведений, где обсуждались проблемы высшего образования, провел параллели между учебой в вузе и армией.

Об этом сообщает пресс-служба диктатора.

«Самое главное, вы не должны учебой в вузе (учеба в вузе — это непростой период, это естественно), но пугать вот этой сложностью учебы… Это как в армии у нас. Почему люди боятся идти в армию? Потому что там тяжело и муштры хватает», — заявил Лукашенко.

По его словам, наемники из ЧВК «Вагнера» обратили его внимание на то, что белорусским военным, у которых они ведут занятия, не хватает физической подготовки.

«Вот «вагнеровцы» с нами поработали. Главный вывод — физически не все готовы. А как воевать, если физически не готов?», — заявил диктатор.

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