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Пьяный белорус лежал на железнодорожных рельсах в Баден-Бадене

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  • 14.02.2024, 9:53
  • 2,690
Пьяный белорус лежал на железнодорожных рельсах в Баден-Бадене

Машинист забрал его в поезд.

В немецком городе Баден-Баден, на железнодорожных путях обнаружили нетрезвого 41-летнего белоруса. Об этом пишет «Беларусь и мир» со ссылкой на местную полицию.

Мужчина был пьяным. Его забрал с рельсов машинист регионального поезда, который двигался с очень сниженной скоростью. Потом белоруса отдали полиции.

Добровольный тест выявил в организме 1,7 промилле алкоголя. Сейчас белорусу предъявят обвинения в мелком правонарушении.

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