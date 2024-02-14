Пьяный белорус лежал на железнодорожных рельсах в Баден-Бадене 3 14.02.2024, 9:53

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Машинист забрал его в поезд.

В немецком городе Баден-Баден, на железнодорожных путях обнаружили нетрезвого 41-летнего белоруса. Об этом пишет «Беларусь и мир» со ссылкой на местную полицию.

Мужчина был пьяным. Его забрал с рельсов машинист регионального поезда, который двигался с очень сниженной скоростью. Потом белоруса отдали полиции.

Добровольный тест выявил в организме 1,7 промилле алкоголя. Сейчас белорусу предъявят обвинения в мелком правонарушении.