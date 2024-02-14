«Цены взбесились»: родители белорусских школьников в шоке 2 14.02.2024, 10:05

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Начали готовиться к выпускным — и столкнулись с проблемами.

Родители белорусских старшеклассников обнаружили, что расценки на проведение выпускных вечеров значительно выросли. Это связывают с изменениями в законе — организовывать такие мероприятия по всей стране могут лишь полсотни компаний из реестра Минкульта. Tochka.by попыталась разобраться, что в этом году происходит с ценами на проведение выпускных.

Снимок носит иллюстративный характер

Один из родителей минских школьников отследил, как менялась стоимость проведения выпускных, и на условиях анонимности рассказал о своих наблюдениях. По его словам, если раньше услуги ведущего стоили 500−600 долларов (1593−1911 рублей), то в этом году за них запросили уже 1000 долларов (3186 рублей). В эту сумму не входят услуги диджея, фотографа и получение гастрольного удостоверения, которое ведущий отдельно оценил в 1000 рублей.

Суммарно же за всю развлекательную часть у родителей запросили примерно 2000 долларов (6370 рублей). Вдобавок организаторы попросили погасить и некий налог в 26% от суммы выручки за мероприятие. Итого проведение праздника обойдется родителям в 10 тысяч долларов (более 31,8 тысячи рублей), или 220 долларов (700 рублей) за ребенка.

По словам отца, существенные изменения в стоимости организации выпускных некоторые связали с изменениями в законе: сейчас организовывать и проводить культурно-зрелищные мероприятия в стране могут лишь 45 ЧУП и ООО, внесенных в соответствующий реестр Минкульта. Якобы если нанять ведущего, которого в этом реестре нет, будут проблемы с согласованием.

Ведущий: «Гастролька» нужна

Один из ведущих школьных выпускных, с которым поговорила Tochka.by, подтвердил необходимость получения «гастрольки». Он рассказал, что работает «с определенной организацией» из реестра Минкульта, которая получает гастрольные удостоверения и заключает договоры со всеми артистами. Такой порядок был и на корпоративах, и на прошлогодних выпускных.

Комплекс услуг, считая получение гастрольного удостоверения, он оценил в общую сумму около 1300 долларов (примерно 4140 рублей). За эти деньги выпускникам можно рассчитывать на звуковое и световое оборудование, работу диджея, ведущего, а также на шоу-программу.

Собеседник отметил, что о получении «гастрольки» нужно позаботиться не позже, чем за две недели до мероприятия. В заявлении нужно подробно расписать, какие песни будут исполняться, кто будет работать, какие конкурсы планируются и т.д. Если же среди задействованных артистов оказался запрещенный, то «гастрольку» разворачивают и приходится все переделывать.

Снимок носит иллюстративный характер