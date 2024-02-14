Отчаянный крик Путина Альфред Кох

14.02.2024, 10:12

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Альфред Кох

Будет ли услышан печальный зов главы Кремля?

Reuters пишет, что Путин весь конец 2023 и начало 2024 года предлагал американцам начать переговоры о прекращении огня. Но американцы отказались их вести без Украины. Будто бы Салливан разговаривал с Ушаковым и на предложение Ушакова начать переговоры сказал, что готов обсуждать любые темы, кроме прекращения огня. В целом аналитики считают, что Вашингтон просто не верит Путину и поэтому не хочет вести с ним никаких переговоров.

Пишут, что Путин после этого зондажа сказал Ушакову: «Я знал, что они ничего не сделают».

Таким образом, в интервью Карлсону Путин, отчаявшись, уже просто обратился напрямую к американцам и Конгрессу, минуя Белый Дом, с призывом о переговорах, но на своих условиях: оставьте мне то, что я успел захватить, а все остальное - предмет обсуждения.

Будет ли услышан этот его печальный крик - покажет голосование в Палате представителей по закону о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Я по прежнему считаю, что главный адресат этого его интервью - колеблющиеся республиканцы в Палате представителей. От них сегодня зависит в каком направлении будут развиваться дальнейшие события в этой ужасной войне.

Слава Украине!

Альфред Кох, «Телеграм»