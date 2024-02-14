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Россияне променяли Соловьева и Симоньян на экстрасенсов

  • 14.02.2024, 10:31
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Россияне променяли Соловьева и Симоньян на экстрасенсов

Z-пропаганда стремительно теряет рейтинги.

Россиянам перестают нравиться кремлевские пропагандисты Владимир Соловьев, Маргарита Симоньян, Ольга Скабеева и другие.

В РФ рейтинги политических ток-шоу, разжигающих ненависть, начали быстро падать.

Об этом пишет российский ресурс «Можем объяснить», ссылаясь на данные мониторинга.

Самый серьезный обвал произошел с передачей «Москва. Кремль. Путин», которая выходит в прайм-тайм на государственном телеканале «Россия 1». По сути, ее задача заключается в восхвалении диктатора РФ. И это, судя по падению просмотров, больше не интересно россиянам.

Рейтинг за последний год рухнул с 4,9 % до 3,7 %, из-за чего программа вылетела из рейтинга ТОП-5 самых популярных в стране.

Проблемы и у пропагандиста Владимира Соловьева, который за последний год потерял пятую часть своей аудитории.

В разных рейтингах его ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» скатилось на 5-10 пунктов. А у его канала «Соловьев Live» еще более плачевное положение: его рейтинг не превышает 0,2 %.

Все плохо и у ресурсов кремлевской пропагандистки Маргариты Симоньян. Ее пропагандистское радио Sputnik слушают всего 1,9 % граждан.

Для сравнения, оппозиционная радиостанция «Эхо Москвы», у которой Симоньян «отжала» частоту для своего Sputnik в 2021 году, слушали 5,1 %.

Со Sputnik все настолько плохо, что эта радиостанция уступает даже умеренно пропагандистским «Коммерсантъ FM» и «Радио России».

В целом, по данным мониторинга, россияне стали меньше смотреть телевидение. Совокупный рейтинг 10 самых популярных телепередач РФ за год потерял почти 6 %.

Россияне, уставшие от войны и агрессивной риторики властей пропаганды, предпочитают смотреть развлекательные передачи. Первые места рейтингов занимают антинаучные ток-шоу об экстрасенсах.

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