Чудо на Потомаке Андрей Пионтковский

14.02.2024, 11:00

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Андрей Пионтковский

Началось переформатирование американского политического пространства.

У меня как у украинского видео-блоггера, смотрящего за Вашингтоном, все чаще возникает нехорошее впечатление, что два здешних непримиримых соперника, две злейших карикатуры на «Лидера Свободного Мира» заключили между собой негласную сделку, разделив свои обязанности по уничтожению этого самого Свободного Мира.

В отличие от Рима времен упадка, современная Западная цивилизация на порядок превосходит бросивших ей вызов варваров во всем: в научно-технологическом потенциале, экономическом развитии, военной мощи.

Решающая военная Победа над силами абсолютного зла, обеспечивающая безопасность Европы и Ближнего Востока на десятилетия вперед, достижима в течение 2-3 месяцев при наличии минимальной политической воли в Вашингтоне. Изнеженному золотому миллиарду даже не потребуется для достижения этой Победы сражаться на поле боя. Потому что 40 миллионов украинцев и 10 миллионов евреев, два героических народа, две героических армии ведут сегодня с теми же варварами священную войну за свое существование, одновременно прикрывая своими телами, как 300 спартанцев, весь «цивилизованный мир».

Для Победы им нужно от Запада только оружие, горы которого бесполезно валяются на натовских складах.

К вечеру четверга 8 февраля американский политикум казалось достиг своего дна. Трамп, уже не скрывающий своей цели задушить в угоду Путину сражающуюся Украину, угрозами и шантажом заставил республиканцев отказаться от подготовленного ими же, совместно с демократами, пакетного законопроекта по военной помощи и южной границе.

Его конкурент в борьбе за пост возможно последнего Президента США тоже отличился в этот вечер. Он провел феерическую пресс-конференцию на тему «My memory is fine. Я только что переговорил с президентом Мексики Сиси». После чего направился было к выходу, но вспомнил (!), что у него есть обязательный темничек, вернулся и гневно осудил израильскую военщину за непропорциональное применение силы в Газе.

Если республиканцы запуганы Трампом, то Байден сам запуган левым крылом своей партии, выступающим за Палестину свободную от евреев от реки до моря. Прогрессисты отказывают Байдену в поддержке и обрушивают его предвыборные рейтинги.

На следующий день я обреченно ожидал, кто из американских политиков или какой из американских политических институтов в очередной раз постучится в наше вашингтонское дно снизу. Но к вечеру произошло по нынешним временам настоящее «Чудо на Потамаке». 67 сенаторов (из них 19 республиканцев) оттолкнулись от дна. Убрали из проваленного накануне текста все положения о границе и приняли в первом чтении законопроект о военной помощи Украине и Израилю.

Сенат по настоянию лидеров демократов и республиканцев Чака Шумера и Митча Макконнелла продолжал работать в субботу и воскресенье и даже в ходе Super Bowl.

В ночь на вторник законопроект был окончательно принят Сенатом. Теперь весь вашингтонский внешнеполитический бомонд отправляется в Мюнхен на ежегодную конференцию по безопасности, где Украина будет центральным вопросом.

Европа в бешенстве от трусливой нерешительности США и от президентских перспектив маньчжурского кандидата. Это здоровое чувство реализуется в растущую политическую, финансовую, военную помощь Украине (11 норвежских «NASAM», 60 французских «SCALP»).

Американские участники конференции услышат на ней много интересного о себе и о своей стране. Мюнхен станет на этот раз символом не предательства, а, напротив, консолидации воли и решимости Запада.

Вернувшись в Вашингтон конгрессмены приступят к голосованию по уже принятому Сенатом законопроекту в Палате. Меня не интересует маленький очкарик спикер с бегающими глазенками. Меня интересуют прежде всего три видных деятеля республиканской партии председатели ведущих комитетов Палаты ( по иностранным делам, обороне, разведке) Майкл Маккол, Майк Роджерс и Майк Тернер.

Для авторов замечательного документа «Proposed Plan for Victory in Ukraine» не проголосовать за военную помощь Украине означало бы публично под камеры всех мировых каналов отказаться от своих убеждений, встать на колени и смачно поцеловать в з… Дональда Трампа.

В силу вышеизложенного, полагаю, что Закон о военной помощи Украине и Израилю будет после четырех с половиной месяцев проволочек принят, наконец, Конгрессом США.

На наших глазах происходит переформатирование американского политического пространства. Нет сегодня традиционных демократической и республиканской партии. В переживаемый нами ключевой решающий момент мировой войны в США есть только две партии: Партия капитуляции ( прогрессивисты + трамписты); и Партия Победы (рейгановское крыло республиканцев и труменовское крыло демократов).

Их ресурсы в Вашингтоне пока примерно сопоставимы. Но на стороне Партии Победы два очень сильных аргумента – героически сражающиеся сегодня с абсолютным злом за себя и за все человечество Украина и Израиль.

Андрей Пионтковский, kasparov.ru