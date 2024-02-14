«А что будут делать бабушки, у которых нет таких денег?» 14.02.2024, 11:04

Белоруска сдала квартиру иностранцам, а те молча исчезли.

Минчанка сдала квартиру иностранцам — парню и девушке из Таджикистана. Те обещали, что обязательно выпишутся, когда соберутся уезжать. Но в итоге иностранцы молча исчезли, а владелице квартиры теперь необходимо выписывать их через суд. До решения суда придется платить налог за квартиру, в которой фактически никто не живет — искать новых арендаторов нельзя.

Своей печальной историей женщина под ником alenabutterfly поделилась в тиктоке, пишет nashaniva.com.

— Милые белорусы, не сдавайте квартиры на длительный срок иностранцам, не регистрируйте их без предоплаты минимум за три месяца. Ведь как бы они ни обещали, что выпишутся, когда будут уезжать, они не выписываются.

Женщина жалуется: чтобы подать иск в суд, нужно заплатить госпошлину плюс еще адвокат хочет получить за свою помощь в составлении иска 500 рублей.

— А еще я буду платить налог до того момента, пока их не выпишут. И взыскать деньги мне будет не с кого, потому что они уехали.

В миграционной службе женщине подтвердили, что выписать бывших квартирантов самостоятельно она не может — только через суд. Посещение налоговой также оптимизма не прибавило. Там сказали, что в самом лучшем случае все дело займет два месяца и все это время налоги за фактически пустую квартиру платить придется.

Женщина решила сэкономить на услугах адвоката и подала иск в суд самостоятельно. Но вскоре выяснилось, что она совершила несколько ошибок. Во-первых, госпошлина на одного человека составляет не 120 рублей как она думала, а 200 (5 базовых величин). Во-вторых, нужно было прислать бывшим квартирантам письмо о расторжении договора аренды. Поскольку актуального адреса арендаторов женщина не знает, она решила отправить письмо на свой же адрес.

— Суд приостановил дело, а значит в феврале я плачу налог в 94 рубля за две комнаты. В итоге мои расходы на отправление письма составили 32 рубля, за иски я заплачу 400 рублей… Вот и считайте сами, сколько нужно брать предоплату на случай, если ваши квартиранты уедут, не снявшись с регистрационного учета. А что будут делать бабушки, у которых нет таких денег на подачу исков и оплату налогов? Мне, например, нужно будет платить налоги до ноября — это около 1000 рублей, если суд откажется их выписать.

Кто-то из комментаторов решил поделиться собственным опытом: «У меня была такая же ситуация. Просто взяла новых квартирантов без договора, никто проверять вас не будет, закончился договор и заключила новый».

Но блогер утверждает, что сейчас так не получится:

— Постоянно приходят из МВД и проверяют, кто там живет. Ежемесячно.