ВСУ официально подтвердили уничтожение БДК «Цезарь Куников»
- 14.02.2024, 11:09
Украинские военные показали, как потопленный корабль выглядел изнутри.
Вооруженные Силы Украины совместно с подразделениями ГУР уничтожили большой десантный корабль Черноморского флота РФ «Цезарь Куников». Судно находилось в территориальных водах Украины вблизи Алупки.
А точнее – в районе Мисхора.
Уничтожение корабля оккупантов официально подтвердили в Управлении стратегических коммуникаций Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Известно, что россияне планировали высаживать этим кораблем десант и танки на берег Одессы.
«Поражено! Вооруженные силы Украины совместно с подразделениями ГУР МО уничтожили большой десантный корабль оккупантов «Цезарь Куников». В момент поражения он находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки. Слава Силам обороны Украины!» - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.