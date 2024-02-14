ВСУ официально подтвердили уничтожение БДК «Цезарь Куников» 14.02.2024, 11:09

Украинские военные показали, как потопленный корабль выглядел изнутри.

Вооруженные Силы Украины совместно с подразделениями ГУР уничтожили большой десантный корабль Черноморского флота РФ «Цезарь Куников». Судно находилось в территориальных водах Украины вблизи Алупки.

А точнее – в районе Мисхора.

Уничтожение корабля оккупантов официально подтвердили в Управлении стратегических коммуникаций Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Известно, что россияне планировали высаживать этим кораблем десант и танки на берег Одессы.

«Поражено! Вооруженные силы Украины совместно с подразделениями ГУР МО уничтожили большой десантный корабль оккупантов «Цезарь Куников». В момент поражения он находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки. Слава Силам обороны Украины!» - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.