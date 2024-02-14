закрыть
14 февраля 2024, среда, 11:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ официально подтвердили уничтожение БДК «Цезарь Куников»

  • 14.02.2024, 11:09
ВСУ официально подтвердили уничтожение БДК «Цезарь Куников»

Украинские военные показали, как потопленный корабль выглядел изнутри.

Вооруженные Силы Украины совместно с подразделениями ГУР уничтожили большой десантный корабль Черноморского флота РФ «Цезарь Куников». Судно находилось в территориальных водах Украины вблизи Алупки.

А точнее – в районе Мисхора.

Уничтожение корабля оккупантов официально подтвердили в Управлении стратегических коммуникаций Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Известно, что россияне планировали высаживать этим кораблем десант и танки на берег Одессы.

«Поражено! Вооруженные силы Украины совместно с подразделениями ГУР МО уничтожили большой десантный корабль оккупантов «Цезарь Куников». В момент поражения он находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки. Слава Силам обороны Украины!» - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Безлошадный всадник ищет скакуна
Безлошадный всадник ищет скакуна Владимир Халип
Ответ на маразм Путина
Ответ на маразм Путина Вадим Денисенко
Крестный отец
Крестный отец Ирина Халип
Война в Украине может закончиться внезапно
Война в Украине может закончиться внезапно Виктор Андрусив