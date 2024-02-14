Стали известны новые детали облав на родственников политзаключенных 3 14.02.2024, 11:18

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Задержанных несколько сотен, некоторым после допросов не возвращают паспорта.

По сведениям «Нашей нивы», облава затронула намного больше людей, чем предполагалось ранее. Под хапун попали даже те, кто просто писал письма политзаключенным.

Задержаниям предшествовали попытки взлома телеграм-аккаунтов родственников политзаключенных и тех, кто помогал политзаключенным. Происходило это за три дня до того, как стало известно о хапуне.

По информации источников журналистов, задержания начались еще до 23 января. Задержанные 23 января рассказывают, что на этот день следователи были уже уставшие и между собой говорили, что «не спали четыре дня».

Также звучала и цифра задержанных, которых нужно «отработать» — 700 человек. Непонятно, правда, речь шла обо всей Беларуси или о каком-то регионе.

Информация об огромном количестве задержанных подтверждается и косвенно: по некоторым сведениям, по делу работают 174 следователя.

Известно также, что большинство людей отпускали после относительно непродолжительных допросов. Прежде всего кэгэбистов интересовало то, через какие источники политзаключенные и их семьи получают помощь, а также кто системно помогает заключенным внутри Беларуси.

По крайней мере одного из задержанных обвинили в том, что он получал деньги на карточку и впоследствии передавал их семьям политзаключенных, а также отправлял им посылки. Примечательно, что это были деньги не из фондов, а от друзей и знакомых, но это ни на что не повлияло. Насколько известно, сейчас этот человек в СИЗО.

Большая часть задержанных во время облавы — это непубличные пожилые женщины. Они не родственники политзаключенных и не активисты, просто помогали тем или иным образом политзаключенным. Например, в СИЗО поместили 61-летнюю гомельчанку Елену Тоцкую, которая когда-то была судебной волонтеркой и ходила на политические суды в Гомеле.

Один из собеседников рассказал, что с ним в КГБ была бабушка, которая кому-то перечислила пару раз по пять рублей. То же самое говорили и правозащитники: самой пожилой из известных задержанных 82 года.

Некоторых задерживали и за написание писем. Стало известно, что заказные письма в СИЗО и колонии отслеживаются, а отправители записываются. То же самое сейчас делают и с посылками. Во всяком случае, так делают с известными политзаключенными. Эти списки СИЗО и колонии передали кэгэбистам.

Еще одной характерной чертой стало то, что многим задержанным не вернули паспорта. Вероятно, это делается, чтобы люди не могли выехать из страны и боялись разговаривать с правозащитниками и медиа.