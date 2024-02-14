К жительнице Гродно ломился в квартиру «незнакомец в скафандре» 4 14.02.2024, 11:29

4,060

Что это было?

Жительница Гродно позвонила в милицию ранним утром 14 февраля и рассказала, что к ней в квартиру ломится человек в скафандре. На место выехал наряд, но никого не обнаружил, сообщили в МВД.

Звонок поступил около 5.00 14 февраля от жительницы дома на улице Поповича. Женщина рассказала, что к ней в дверь ломится «незнакомец», одетый в скафандр.

«В дальнейшем данная информация не подтвердилась. Заявительница доставлена в психиатрическую больницу», — сообщили в МВД.

Похожий вызов поступил этой ночью от жителя дома на улице Кремко. Мужчина пожаловался, что во время конфликта на лестничной площадке соседка угрожала ему ножом. Позже выяснилось, что мужчина просто неверно рассмотрел предмет в темноте.