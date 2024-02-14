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Как белорусские заводы работают на российский ВПК

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  • 14.02.2024, 11:41
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Как белорусские заводы работают на российский ВПК
Максим Плешко, руководитель украинского Центра белорусских коммуникаций 

Некоторые — в три смены.

Белорусские заводы превратились в конвейер бесперебойной поставки продукции военного назначения для нужд Российской Федерации. Уже в 2022 году доля российского рынка в экспорте белорусского ВПК достигла 60%, говорится в докладе экспертной группы украинского Центра белорусских коммуникаций, который они передали сайту Charter97.org.

На оборонку работают десятки предприятий, где трудятся множество рабочих. Именно там сегодня самые привлекательные зарплаты, соцпакет и премии. Белорусов ставят перед простым выбором – жить, едва сводя концы с концами, или работать на заводах, которые «заточены» на войну.

«Относительно достойные зарплаты в банке вакансий для условных слесарей, фрезеровщиков, оптиков etc предлагают лишь на предприятиях, встроенных в систему ВПК. Более того, набор сотрудников тут не только не лимитируют, но и ежемесячно расширяют, что обусловлено кратным ростом портфелей заказов.

По данным исследования Совета внешней политики «Украинская Призма», часть оборонных предприятий Беларуси работают в три смены. К примеру, на ОАО «Пеленг» проходил активный набор работников, а само предприятие имело большие заказы на изготовление прицелов наводчика «Сосна-У», большинство из которых были отправлены в Россию. Всего на заводе производят прицелы для нескольких видов танков, а также БМП-3 и ее модификаций. Тут уже заявили о намерении ввести в эксплуатацию два новых производственных корпуса, чтобы увеличить производственные мощности», — рассказывают эксперты.

Значительное увеличение заказов зафиксировано и на оптическом заводе «Сфера» ММЗ им. Вавилова, в результате чего предприятие было вынуждено отложить исполнение некоторых заказов на следующий год.

Дополнительные кадры ищут и на предприятии «Зенит-БелОМО», которое занимается изготовлением оптики. При этом завод, судя по всему, также работает в три смены. Потребность в пополнении кадров испытывает и «МЗКТ», количество вакансий на котором за последние полгода выросло вдвое. В этот список можно добавить также ОАО «АГАТ-системы управления», ОАО «558 Авиационный ремонтный завод» и ОАО «Оршанский авиаремонтный завод».

И это лишь небольшой перечень компаний, которые работают по прямым заказам Минобороны РФ. В настоящий момент белорусские заводы обрабатывают заявки на изготовление и поставку узлов и модулей для самолетов, бронетехники, систем залпового огня, чипов и микросхем, необходимых для производства ракет и так далее. Белорусский военпром фактически переводят на военные рельсы.

«Знают ли рабочие, куда отправляется произведенная ими продукция? Несомненно.

Задумываются ли они о том, что помогают Кремлю уничтожать десятки тысяч украинцев? Вряд ли.

За годы репрессий у большинства людей, работающих на производстве, сложилась устойчивая парадигма окружающей реальности, где нет места для рефлексий. На предприятиях часто работают целыми семьями, нередко – династиями. Чтобы громко заявить о своей позиции, людям необходимо иметь не только стержень и твердые моральные убеждения, но и уверенность в завтрашнем дне», — считает руководитель украинского Центра белорусских коммуникаций Максим Плешко.

«Существует ли выход? На самом деле, да. Ключевую роль в разъяснении, чем грозит стране политика тотальной милитаризации, могут взять на себя лидеры общественного мнения, партий и оппозиционных объединений. Всего же за границей находится до миллиона белорусов. Все они даже в самых сложных обстоятельствах находят способ поддерживать общение с родными, близкими, друзьями.

Конечно, наивно надеяться на то, что после разговоров с родней все инженеры «Интеграла» уже завтра начнут портить микросхемы, а рабочие МЗКТ срывать резьбу. Однако в данном случае важно, скорее, понимание самой проблемы», — резюмирует украинский эксперт.

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