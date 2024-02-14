Ученые рекомендовали белорусскую чернику для спокойствия и эмоционального фона 3 14.02.2024, 11:45

В эксперименте поучаствовали 115 человек.

Британские ученые рекомендовали для спокойствия чернику, которая произрастает и в Беларуси. Результаты исследования опубликовали в American Journal of Clinical Nutrition.

В частности, исследователи из университета Восточной Англии установили, что черника может оказывать положительное влияние на эмоциональный фон взрослых с ожирением и диабетом. Хотя на когнитивные способности черника не влияет.

В эксперименте поучаствовали 115 человек в возрасте 50-75 лет с нарушением обмена веществ, связанным с ИМТ. Отмечается, что данная патология повышает риск сердечных заболеваний, сахарного диабета, поражений суставов, онкологии и др.

Участников разделили на три группы и в течение полугода им давали сублимированную чернику в пакетиках. Вторая группа вместо черники получала плацебо, а третья - смесь плацебо и полпорции черники.

Выяснилось, что употребление черники не повлияло на когнитивные функции подопытных. Не было, увы, от черники и положительного эффекта касаемо внимательности и качества сна. Однако степень спокойствия была самой высокой у добровольцев из первой группы.

Как подтвердили результаты анализа мочи, в первой группе у добровольце оказалась повышенная концентрация метаболитов антоцианов, хлорогеновой кислоты и катехина, которые как раз указывают на достижением спокойствия и улучшение исполнительной функции.

- Черника может быть полезна людям с более высокими когнитивными нагрузками, а также тем, кто работает в стрессовых условиях, - подытожили в статье.