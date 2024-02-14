«Вот такая она, «райская» жизнь белорусских пенсионеров» 1 14.02.2024, 11:57

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Белоруска рассказала, удается ли прожить в районном центре на пенсию.

В Сети начали обсуждать «лучшие белорусские пенсии». Читательница сайта Charter97.org рассказала, сколько получает она:

— Я каждый день благодарю Бога за то, что мы с мужем живем вместе. Моя пенсия 698 рублей, у мужа 631, если посчитать вместе — 1329, разделишь на примерный курс — 390€. Это столько мы имеем вдвоем.

Да, коммунальные услуги у нас не очень дорогие, в районе 100-120 рублей. А наш возраст уже приближается к 70, а вместе с ним и различные заболевания, так что на лекарства нам еще нужно около 100 рублей в месяц. И хорошо, если не нужно будет ехать в Минск, чтобы обратиться в частный центр и пройти необходимые обследования. Ведь кабинеты нашей районной поликлиники, независимо от специализации, все оборудованы одинаково: стол, стул, а у некоторых счастливчиков есть компьютер.

Итак, благодаря тому, что мы живем вместе, у нас нормальная жизнь. Конечно же, нам, как иностранным пенсионерам, перезимовать на море не выйдет, да и летом. Мы только смотрим передачи о зарубежных странах и туристических местах, мечтаем поехать в Париж. Пока туда смогла попасть только пенсионерка Ермошина.

А вот моя двоюродная сестра Ирина живет в Вильнюсе. Ее пенсия составляет 500 евро, из них 150 евро она платит за коммунальные услуги, а на проживание у нее остается 350 евро. Проездной на год для пенсионеров стоит 1 (один!) евро. Все лекарства, назначенные врачом, предоставляются бесплатно. В прошлом году моей тете бесплатно заменили хрусталики в глазах. Моя тетя покупает себе только диетическое мясо индейки и говядину. Если в нашем районном центре я спрошу, есть ли у вас мясо индейки, на меня посмотрят и покрутят пальцем около виска. Мол, она к старости сошла с ума. Ирина в этом году отметила свое 90-летие, из-за этого она не может путешествовать, но регулярно, по мере возможности, посещает театры и концерты.

Мы с мужем регулярно посещаем магазины, потому что это единственное место, куда мы можем пойти. Еще нам повезло, что в городе есть бассейн. Но находится он на окраине города, нам от дома идти три километра — не всегда доберешься. Потому что убрать снег с тротуаров, такой традиции нет в нашем городе нет.

Еще у наших у пожилых людей, есть такой развлечение, как поход в церковь – то освятить воду, то освятить вербу. Вот такая она, «райская» жизнь белорусских пенсионеров в райцентрах...

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