В Сенате США придумали, как обойти отказ Джонсона голосовать за помощь Украине 2 14.02.2024, 12:03

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Спикера Палаты представителей могут «загнать в угол».

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что не будет выносить на голосование принятый Сенатом законопроект о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Однако, его могут «загнать в угол» и заставить изменить решение, пишет Politico.

Джонсон отклонил законопроект о нацбезопасности на сумму 95 млрд долларов, поскольку он не содержал положений об усилении безопасности границ.

«Республиканцы в Палате представителей хотят найти собственное средство для решения проблем национальной безопасности и границ. А Джонсон сталкивается с давлением со стороны консерваторов, требующих выступить против любого финансирования Украины», — говорится в статье.

При этом некоторые члены Палаты представителей намекают, что будут стремиться сместить его, если представитель Республиканской партии поставит на обсуждение закон о помощи Украине.

«Между тем демократы надеются, что «смогут загнать Джонсона в угол», продвигая процедурный маневр, известный как ходатайство об увольнении, что позволит им провести голосование по законопроекту, принятому Сенатом», — отмечает издание.

Ходатайство об увольнении (discharge petitions) используется, когда председатель комитета отказывается включить документ в повестку дня. Таким образом инициаторы ходатайства «увольняют» комитет от рассмотрения законопроекта и могут обойти сопротивление председателя.

Подобное ходатайство требует одобрения абсолютного большинства (218 голосов).

Издание отмечает, что демократам необходимо, чтобы большинство членов Палаты представителей подписали соглашение, включая часть республиканцев в Палате представителей.