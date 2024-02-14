На МКАД с грузовика упала бетонная плита 1 14.02.2024, 12:19

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Она чудом не столкнулась ни с одним из попутных автомобилей.

Необычная и опасная ситуация произошла сегодня на МКАД. Грузовик, перевозивший бетонные плиты, «потерял» одну из них, в результате чего та оказалась на проезжей части. «Это произошло на внешнем кольце, в районе Притыцкого», — сообщал нам читатель. По словам одного из очевидцев, ехавшие по трассе машины плита не задела, пишет onliner.by.

Плита проехалась через несколько рядов, в итоге оказавшись на разделительной полосе. Она чудом не столкнулась ни с одним из попутных автомобилей (все они успели затормозить).

Судя по видео выше, повреждений у каких-либо машин нет. В то же время другая запись, присланная еще одним очевидцем, демонстрировала, что происходило с противоположной стороны трассы. Можно было увидеть две остановившиеся легковушки с включенными «аварийками». Читатель по имени Николай сообщил нам: «Плита никого не задела. Как водитель, который в данной ситуации попал в ДТП, могу сказать, что столкновения на внутреннем кольце МКАД произошли из-за несоблюдения безопасной дистанции».