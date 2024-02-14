закрыть
14 февраля 2024, среда, 12:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На МКАД с грузовика упала бетонная плита

1
  • 14.02.2024, 12:19
  • 1,094
На МКАД с грузовика упала бетонная плита

Она чудом не столкнулась ни с одним из попутных автомобилей.

Необычная и опасная ситуация произошла сегодня на МКАД. Грузовик, перевозивший бетонные плиты, «потерял» одну из них, в результате чего та оказалась на проезжей части. «Это произошло на внешнем кольце, в районе Притыцкого», — сообщал нам читатель. По словам одного из очевидцев, ехавшие по трассе машины плита не задела, пишет onliner.by.

Плита проехалась через несколько рядов, в итоге оказавшись на разделительной полосе. Она чудом не столкнулась ни с одним из попутных автомобилей (все они успели затормозить).

Судя по видео выше, повреждений у каких-либо машин нет. В то же время другая запись, присланная еще одним очевидцем, демонстрировала, что происходило с противоположной стороны трассы. Можно было увидеть две остановившиеся легковушки с включенными «аварийками». Читатель по имени Николай сообщил нам: «Плита никого не задела. Как водитель, который в данной ситуации попал в ДТП, могу сказать, что столкновения на внутреннем кольце МКАД произошли из-за несоблюдения безопасной дистанции».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Безлошадный всадник ищет скакуна
Безлошадный всадник ищет скакуна Владимир Халип
Ответ на маразм Путина
Ответ на маразм Путина Вадим Денисенко
Крестный отец
Крестный отец Ирина Халип
Война в Украине может закончиться внезапно
Война в Украине может закончиться внезапно Виктор Андрусив