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Карма догнала: кремлевская пропагандистка попала в больницу с серьезным диагнозом

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  • 14.02.2024, 12:29
  • 1,904
Карма догнала: кремлевская пропагандистка попала в больницу с серьезным диагнозом

Ранее она заявляла о готовности ехать с автоматом в Украину.

Российская телеведущая Лера Кудрявцева, которая говорила, что готова взять в руки автомат и идти убивать украинцев, искренне удивляется, чем же она так разгневала Бога.

На своей странице в Instagram, пропагандистка опубликовала фото гипса, который однозначно надолго выбил ведущую из светской жизни. В своем телеграмм, российская «патриотка» Кудрявцева жалуется своим подписчикам на жизнь, ведь она «живет по совести».

«Я не знаю, чем я прогневила Бога. Что я делаю не так? Пытаюсь жить по совести, не желаю никому зла, работаю, помогаю всем, занимаюсь благотворительностью. Но то, что со мной происходит - это какой-то сюр», - написала путинистка.

Диагноз телеведущей звучит так: полный разрыв передней крестообразной связки. И перелом литерального мыщелка правой большеберцовой кости.

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