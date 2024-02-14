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Ученые: Молодежь отказывается от разгульного образа жизни

  • 14.02.2024, 12:29
Ученые: Молодежь отказывается от разгульного образа жизни

И спит по девять часов.

Вот и закончилось время популярности разгульного образа жизни. Когда наступает вечер, молодежь чаще всего выбирает почитать книжку и уснуть. Так, по крайней мере, в США — а американские тренды чаще всего распространяются на весь мир.

Сегодня люди от 18 до 35 лет говорят, что они понимают связь между сном и здоровьем и испытывают долгосрочные и краткосрочные преимущества долгого сна. Молодежь также утверждает, что находит удовольствие в том, чтобы придерживаться своих любимых вечерних ритуалов и отказываться от позднего ужина.

Как пишет WSJ, согласно данным опроса, проведенного RentCafe, в 2022 году молодежь до 20 лет сообщила, что спит в среднем 9 часов 28 минут. Это на 8% больше, чем 8 часов и 47 минут, которые, по их словам, они спали в 2010 году. У людей, которым 30 и 40 лет, наблюдалось меньшее увеличение.

Вечеринка, но при дневном свете

Вместо того чтобы в выходные тягаться по барам до зари, молодежь все чаще предпочитает мероприятия в 5 и в 6 вечера. Некоторые говорят, что это экономит им сотни долларов на еде и напитках, которые они приобретают, если проводят время в барах до самого утра.

Это влияет и на работу учреждений: в США количество бронирований в период с 18 часов до полуночи сократилось, тогда как бронирование с 16 до 18 сейчас составляет 31%.

Также появилось много дневных мероприятий, среди которых «утренники» по случаю Хэллоуина (который обычно празднуется ночью) и ранняя встреча Нового года — когда участники приходят в 8, чтобы сразу после полуночи направиться в сторону кровати.

Новый тренд

Для некоторых представителей молодежи возможность рано ложиться спать означает также отказ от суеты современной культуры и признание того, что девять часов на отдых — это не лень, а потребность твоего организма.

«Я всегда думала, что из-за своей потребности во сне выгляжу ленивой, и пыталась бороться с этим», — говорит 32-летняя Келли Баскин, актриса озвучивания из Лос-Анджелеса.

Сегодня она старается ложиться спать с 8 до 9 часов вечера и утверждает, что мотивировать себя к такой традиции ей помогла дестигматизация раннего отхода ко сну в социальных сетях.

Речь о тренде #SoftGirl в тиктоке, который культивирует медленную домашнюю активность, такую как ведение дневника, питье чая или успокаивающие ритуалы перед сном. Видеоролики с этим хэштегом в тиктоке просмотрены в общей сложности 2,9 миллиарда раз.

Медиков радует, что все больше людей серьезно относятся к своему сну, но иногда люди делают это слишком серьезно. «Они становятся немного невротиками по этому поводу», — обращает внимание руководитель программы клинических исследований нарушений сна в Массачусетской больнице в Бостоне Джон Винкельман.

Он признает преимущества не слишком позднего, а главное — регулярного отхода ко сну, но не видит какой-то сверхпользы в том, чтобы ложиться спать раньше все время — «только если вам не нужно вставать в 3 часа ночи».

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