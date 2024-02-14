«Ну разве это не безумие!?» 4 14.02.2024, 12:37

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Крик души белорусского студента.

Студент из Минска рассказал сайту Charter97.org, как в своем вузе выбивал разрешение посетить поминки собственного отца:

— Поминки пришлись на пятницу, поэтому мне пришлось пойти к декану с просьбой частично освободить меня от занятий по этой причине. Это такое отвратительное чувство, просить, чтобы тебя отпустили. Я уже абсолютно независимый человек, который может самостоятельно планировать свою жизнь, нести ответственность за свою успеваемость в университете.

Как же достало это болото, когда тебя засасывает эта система, когда ты уже по уши в ней, когда тебе не дают двигаться, принимать какие-то важные решения в своей жизни. Мне кажется, главное не отсидеть физически, а усвоить материал, и это моя проблема, где и когда я его буду изучать.

Я принес свидетельство о смерти моего отца, чтобы меня отпустили. Ну разве это не безумие!? А вот моей девушке, с которой мы живем вместе уже три года, которую мой папа очень любил, разрешения пойти на поминки не дали, потому что де-юре она не является членом нашей семьи.

Поэтому мне хочется сказать, что у белорусов осталось только одно право – крепостное право.

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