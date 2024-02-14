СМИ: Часть республиканцев восстала против Трампа 1 14.02.2024, 12:43

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Дональд Трамп

Хватит ли этого для одобрения военной помощи Украине?

Сенат США одобрил помощь Украине, Израилю и Тайваню в 95 миллиардов долларов после месяцев задержки. Законопроект, предусматривающий выделение Украиной 60 млрд долларов, был принят после того, как 22 республиканца присоединились к демократам, несмотря на громкие возражения однопартийцев и Дональда Трампа.

Позитивное голосование в Сенате – хорошая новость, которая все же имеет в большей степени политико-эмоциональный результат. Ведь после месяцев неопределенности началось хоть какое-то движение по выделению помощи. При этом до окончательной победы еще очень далеко.

Теперь пакет следует в Конгресс, где все еще сталкивается с огромным противодействием со стороны трампистов. Спикер Палаты представителей Джонсон уже выступил с заявлением, в котором отклонил законопроект, заявив, что он не урегулировал пограничный кризис. На самом же деле главная причина такого шага – позиция Трампа, решившего резко поднять ставки в противостоянии с Байденом. Он призвал своих однопартийцев не поддерживать никаких инициатив Белого дома, в том числе по вопросу помощи Украине и решению проблем границы. Таким образом, пытаясь показать слабость действующего президента, увеличив свои шансы на возвращение к власти.

Что происходит вокруг вопроса выделения американской помощи для Украины, говорится в материале OBOZ.UA.

Объединительный Сенат

Двухпартийная коалиция сенаторов окончательно поддержала пакетный законопроект на 95 млрд долларов, предусматривающий выделение 60 млрд в помощь Украине. Показательно, что из 70 голосов «За» – 22 были республиканские. неустанно давили на республиканцев в Сенате, чтобы они отказались от закона, предусматривавшего предоставление многомиллиардной помощи Украине для противодействия российскому вторжению, но, как видим, большинство республиканцев, по крайней мере, в Сенате, отвергли такой подход, что может свидетельствовать об определенном расколе в партии.

Вызов Трампа от настоящих республиканцев

Дебаты в Сенате по финансированию Украины стали горячей точкой конфликта внутри Республиканской партии между «ястребами» внешней политики в стиле Рональда Рейгана и «изоляционистами» Трампа, выступающими за меньшее присутствие Америки на международной арене.

Ястребы утверждали, что помощь Украине это борьба против авторитарных режимов, которые все активнее поднимают голову в мире, поддержка величия Америки, а также инвестиция в военный потенциал, ведь оборонная промышленность Штатов в общей сложности получит около 35 миллиардов долларов от пакета решений Сената.

При этом из-за внутреннего противостояния республиканцы месяцами настаивали на том, что они не будут голосовать за военную помощь Украине, если президент Байден не предложит реальных мер по прекращению проблемы миграции через южную границу США. Когда соглашение было готово те же республиканцы по требованию Трампа отвергли все предложения демократов и администрации. Но когда законопроект был сформирован вокруг Украины, часть республиканцев изменила свою позицию и поддержала помощь. 22 республиканца в Сенате выступили против большинства членов своей партии и Дональда Трампа, подчеркивая расширение раскола внутри республиканцев.

Эти сенаторы — преимущественно «ястребы» в области национальной безопасности, среди которых несколько военных ветеранов. Нить, связывающая эту группу — национальная безопасность и вера, что происходящее в Украине имеет значение для Америки.

Поддержка украинского пакета помощи может вызвать осуждение со стороны Трампа и его союзников, но кажется, сенаторы мало озабочены его реакцией, которая начинает утомлять своими эпатажными действиями и заявлениями.

«Я знаю, что в некоторых кругах стало достаточно модным пренебрегать глобальными интересами, которые у нас есть как мировое государство. Это пустая работа для пустых умов, и ей не место в Сенате Соединенных Штатов», — так сенатор-республиканец МакКоннелл сформировал позицию своих коллег, все еще поддерживающих Украину.

Последнее поле битвы будет в Конгрессе

Спикер Палаты представителей Джонсон заблаговременно отклонил пакет национальной безопасности Сената для помощи Израилю, Украине и другим, заявив, что в проекте «не идет речь о самой важной проблеме», то есть урегулирование безопасности границ, что делает его неприемлемым в Конгрессе.

То, что он может даже не вынести на рассмотрение подготовленный Сенатом законопроект о помощи, является достаточно реальной угрозой. Однако согласно правилам существует способ обойти такой ход трампистов. Демократы могут определенным образом обыграть Джонсона из-за «петиции об увольнении». Соответствующая парламентская процедура довольно редко используется, но если к инициаторам присоединится достаточное количество республиканцев, то вопрос помощи Украине удастся решить положительно. Этот процесс требует времени и определенного количества голосов, с поиском которых Такая процедура предположительно состоится не раньше конца февраля, учитывая календарь Конгресса, при этом в Пентагоне в очередной раз заявили, что Украине срочно нужна эта помощь, ведь она рискует остаться без боеприпасов, что может привести к катастрофическим последствиям на фронте.

Получить поддержку в Конгрессе будет очень сложно

«Предполагалось, что украинский вопрос помощи в конце концов будет положительно решен в Сенате. Теперь же оно перемещается в Палату представителей, где получить поддержку будет гораздо сложнее», – такое мнение в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA выразил народный депутат Украины, глава парламентского Комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко.

«Спикер Конгресса Джонсон, Дональд Трамп, как и остальные трамписты, настроены довольно скептически по отношению к украинскому пакету помощи. К сожалению, этот вопрос стал заложником внутриполитической борьбы и очень вредит Украине. Из того, что известно на сегодняшний день, кажется, никто не собирается уступать – ни демократы, ни республиканцы. Это принципиальный вопрос предвыборной борьбы для каждой из партий. Поэтому какова судьба будет в Конгрессе украинского пакета помощи, сейчас трудно сказать.

Конечно, есть определенная часть республиканцев, понимающих и заявляющих, что поддержка Украины отвечает национальным интересам Соединенных Штатов. Если этого не сделать, то последствия для США будут достаточно болезненными. Но есть и те, кто говорит обратное. И главное, что именно последние оказывают реальное влияние на голосование в Конгрессе. Поэтому шансы все же есть, но нам все же нужно готовиться к тому, что мы не получим помощь от США в ближайшее время. Прорабатывать другие варианты. На мой взгляд, это же делает и Белый дом, который, возможно, применит план Б для получения помощи Украиной на случай провала многомиллиардного пакета в Палате представителей», – отметил Александр Мережко.