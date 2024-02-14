Лукашенко создал нерешаемые проблемы 2 14.02.2024, 12:49

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Совещание подтвердило еще один давно известный факт.

Telegram-канал «Ник и Майк» попытался более подробно проанализировать вчерашнее совещание по системе высшего образования и оказался в затруднительном положении. Кроме того, что Лукашенко вышел из себя при обсуждении темы, где сам создал нерешаемые проблемы, каких-то однозначных выводов сделать не получается.

В вузах недобор – нужно повысить стоимость отработки, вдобавок к растущим ежегодно ценам «бесплатного» образования. А еще увеличить срок отработки и не создавать на местах тепличные условия для молодых специалистов. Теперь условия нужно еще и заслужить.

Вузы выпускают неподготовленных специалистов – сроки обучения нужно сократить, а из программы убрать лишние предметы. Та же философия вне рамок советской доктрины, оказывается гораздо сложнее для понимания. А нужно, чтобы все по полочкам. А не так, как у Иммануила Канта, который своими измышлениями спровоцировал нападение России на Украину.

Качество абитуриентов плохое, а все больше студентов отчисляют за неуспеваемость – нужно больше внимания обращать на лояльность, а не уровень знаний при поступлении.

Недостаточно профессорского состава – нужно усилить чистки среди профессоров. Профессоры должны же в первую очередь быть агитаторами, готовыми не свой предмет преподавать, а вести за собой студентов в прошлое. А параллельно еще нужно разобраться с советами по присвоению ученых степеней.

Все больше абитуриентов ищут возможности учиться за рубежом – нужно убеждать, что система образования – самая лучшая в мире, для чего выезд максимально ограничить и саму систему высшего образования еще больше изолировать от внешнего мира.

Совещание подтвердило еще один давно известный факт. Система который год реформируется, чтобы ее подстроить под Николая, а точнее то, как ее видит Лукашенко, читающий его учебники. Школьное образование уже уничтожено. Теперь пришел черед добить высшее, которое и так находилось далеко не в лучшей форме.

Если Лукашенко помнит, что гласит один из основных законов диалектики о переходе количества в качество, то пора понять, что система образования на грани краха, как и сама страна, в которой за годы «стабильности и процветания» количество населения сократилось минимум на 2 миллиона. Есть шансы догнать Норвегию, но не по тем показателям, по которым стоило бы.