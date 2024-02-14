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Минчанин ограбил спящего на газоне мужчину на $12 тысяч и прогулял все за неделю

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  • 14.02.2024, 13:09
Минчанин ограбил спящего на газоне мужчину на $12 тысяч и прогулял все за неделю

А потом попался на краже бутылки пиво.

Суд приговорил 28-летнемего минчанина к 3,5 года лишения свободы за кражу и грабеж, пишет агентство «Минск-Новости» со ссылкой на прокуратуру.

Согласно материалам дела, мужчина распивал спиртные напитки вместе с приятелем. После они отправились на АЗС, чтобы купить еще спиртного. На обратном пути обвиняемый отошел справить нужду и заметил спящего на газоне гражданина, рядом с которым стояла сумка. В ней он нашел 12 тысяч долларов и забрал их себе. Мужчины обменяли 300 долларов и на такси поехали в сауну с девушками легкого поведения.

На протяжении недели обвиняемый тратил похищенные деньги, а когда те закончились, попался на новом преступлении — украл в магазине двухлитровую бутылку пива. Его задержали.

В ходе следствия выяснилось, что мужчина, у которого украли деньги, планировал купить автомобиль, однако сделка не состоялась. Он встретился со знакомой, после чего они выпили. Дойти домой он не смог и уснул прямо на газоне.

Суд признал минчанина виновным в краже и грабеже и приговорил к 3,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима со штрафом 4000 рублей. Кроме того, он должен возместить потерпевшему причиненный преступлением имущественный вред.

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