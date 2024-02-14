Зависть Захаровой

Зависть Захаровой6
- Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
- 14.02.2024, 13:15
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А могла бы промолчать.
Фронтвумен МИД России Захарова сегодня высказалась об объявлении МВД России в розыск эстонского премьера Каи Каллас: «За преступления перед памятью освободителям мира от нацизма и фашизма надо отвечать! И это только начало».
Это – зависть. Захарова примерно одного возраста с Каллас (точнее, на два года старше). Одна – премьер правительства, другая – пресс-помело. Одна может ездить куда угодно, другая – плотно сидит под санкциями.
Наконец, извините. Кая хорошо выглядит. А Захарова? Подруга виски. Это самое мягкое, что можно сказать.
Учитывая все обстоятельства, Захарова могла бы промолчать. Однако, не такова «пресс-алкаше». Набросилась на Каю, прикрывшись «нацизмом» и «фашизмом», словно овечьей шкурой. Но торчат из-под нее «звериный оскал» и обломанные, плохо накрашенные ногти зависти.
Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»