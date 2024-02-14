Лукашенко испугался ИИ 15 14.02.2024, 13:27

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И собирается с ним бороться.

Лукашенко испугался искусственного интеллекта (ИИ) и собирается с ним бороться.

«Интернет — это еще семечки или цветочки. Искусственный интеллект. Как мы будем завтра бороться против этого?... Завтра Китурко (Ирина Китурко — ректор Гродненского госуниверситета – прим.) покажут выступающей на французском языке, и она будет нести такую ахинею! Страшно подумать. Как этому противостоять?», — сказал Лукашенко о дипфейках.

Возможно, Лукашенко впечатлился видео, созданного при помощи ИИ, на котором он говорит по-французски.

Ранее диктатор уже говорил об этом ролике.