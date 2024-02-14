Капитан 1-го ранга рассказал, как удалось потопить БДК «Цезарь Куников» 1 14.02.2024, 13:26

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Украинские разведчики нашли «момент слабости».

Капитан 1-го ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ в 2004—2020 годах Андрей Рыженко в эфире Radio NV прокомментировал уничтожение большого десантного корабля «Цезарь Куников», который 14 февраля в Черном море поразили ударные морские дроны Magura V5:

— Операция очень удачная, успешная. Я думаю, что мы видим, что украинские военные делают серьезную работу над теми ошибками, которые были до этого. Я так понимаю, что этот десантный корабль был атакован в районе, где ему было трудно получить какую-то помощь.

У самого десантного корабля не очень много средств самообороны. Хотя, например, известно, что корабли такого класса были доэкипированы крупнокалиберными пулеметами и даже артустановками.

Тут получилось так, что этот корабль (это мое предположение) находился в Новороссийске в это время, он совершал переход в Севастополь. Я так понимаю, что он что-то вез на борту. Везти на борту сейчас бронетехнику, десант, ему нет нужды. Везли, возможно, даже и Shahedы, потому что запуск Shahedов осуществляется как раз из Крыма: из Чауды, из Балаклавы, из Бельбека. Как раз такая доставка, возможно, самая безопасная — сначала до Новороссийска, а потом из Новороссийска уже таким образом.

Я так понимаю, что украинской разведке стало известно о таком переходе, и было спланировано звено ударных дронов. Я так понимаю, что это Magura 5 (ГУР уже подтвердили, что корабль уничтожен именно этими дронами — ред.). И они тем же самым составом — шесть единиц, как это было с «Ивановцем» — просто способом последовательных ударов, с небольшим интервалом, осуществили атаку этого корабля. Это привело к тому, что очень серьезный пожар начался, а потом он затонул. Это как раз в самой южной точке Крымского полуострова.

Поэтому операция успешная. И это уже четвертый корабль такого класса, 775-го проекта, который был полностью уничтожен или очень серьезно поврежден в Черноморском регионе. Я так думаю, что несколько кораблей, и вообще Россия будет не способна выполнять задачи по высадке десанта.

[Большой десантный корабль] находился в пределах территориального моря Украины, то есть 12-мильной зоны от Крыма, это рекомендованный маршрут.

Я так понимаю, что этот корабль вели украинские разведчики и они как раз и выбирали точку встречи, точку атаки для этих дронов в соответствии с этой информацией. Потом, когда уже дроны вышли… Это же было ночью, а ночью дрон обнаружить не так легко, как днем. Тем более, что там нужно постоянно держать силы, которые будут осуществлять эти поисковые операции ночью. Районы большие, возле Севастополя они делают это очень плотно, а для других районов просто не хватает сил и средств. То же самое, помните, было с «Ивановцем»? Я так думаю, что наша разведка получила информацию, когда он будет выходить из озера Донузлав и там его подловили.

То же самое здесь. Россияне также там наращивают свою систему защиты, но просто физически у них на это не хватает сил. Украинские разведчики делают анализ, аналитику и ищут эти моменты слабости и их используют очень удачно.