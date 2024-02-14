Курс доллара в Беларуси взял максимум почти за четыре месяца

Курс доллара в Беларуси взял максимум почти за четыре месяца1
- 14.02.2024, 13:32
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А российский рубль упал в цене.
Курс доллара в Беларуси поднялся на максимум почти за 4 месяца (на этой неделе он только растет). Одновременно российский рубль упал на минимум за 9 дней.
Итоги валютных торгов, которые 14 февраля прошли на Белорусской валютно-фондовой бирже, следующие:
USD: 3,2317 (+0,0077 / +0,24%),
EUR: 3,4721 (не было сделок),
RUB: 3,5357 (-0,0011 / -0,03%),
CNY: 4,4486 (+0,0028 / +0,06%).