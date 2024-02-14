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Курс доллара в Беларуси взял максимум почти за четыре месяца

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  • 14.02.2024, 13:32
  • 2,952
Курс доллара в Беларуси взял максимум почти за четыре месяца

А российский рубль упал в цене.

Курс доллара в Беларуси поднялся на максимум почти за 4 месяца (на этой неделе он только растет). Одновременно российский рубль упал на минимум за 9 дней.

Итоги валютных торгов, которые 14 февраля прошли на Белорусской валютно-фондовой бирже, следующие:

USD: 3,2317 (+0,0077 / +0,24%),

EUR: 3,4721 (не было сделок),

RUB: 3,5357 (-0,0011 / -0,03%),

CNY: 4,4486 (+0,0028 / +0,06%).

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