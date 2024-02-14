Путин запрограммировал Россию на проигрыш 1 Иван Верстюк, «24 Канал»

14.02.2024, 13:39

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Фота: Getty Images

В Кремле боятся бунта.

Надо постоянно иметь в виду, что Владимир Путин – трус. Эта трусость разрушает его психологию изнутри, как разрушает и саму Россию.

В России – стадия цементирования режима

Если посмотреть на недавние аресты в России – то это преимущественно молодые люди, студенты и студентки, чьи протесты, действия, фразы в соцсетях и общении вряд ли бы имели большой эффект. Но даже за этими совсем небольшими актами несогласия Кремль следит крайне внимательно и реагирует крайне строго. Значит, реально боятся, что режим может посыпаться.

Сейчас в России продолжается традиционная стадия цементирования режима. Так происходит каждый раз накануне так называемых «президентских выборов», которые в 2024 году запланированы на март. Это тот период, когда Кремль решается посмотреть одним глазом на более или менее реальную социологию и понять, от какой социальной категории общества им ждать опасности.

Еще методички КГБ предусматривали борьбу с людьми, способными действовать самостоятельно, даже без поддержки. Протестующие-одиночки. Теперь таких людей отслеживают во всех основных российских городах, против чего они бы не выходили в публичное пространство – даже если это просто небольшая региональная проблема.

Настроения российских солдат и их семей – еще одна причина для волнений в Кремле. Путину надо организовать картинку, как солдаты голосуют за него на избирательных участках на оккупированной территории Украины. Это требует сценария, режиссеров и монтажа, потому что в действительности это не происходит.

Соответственно, российские солдаты все это будут видеть и их моральное состояние от этого еще больше будет ухудшаться. Так, в день «выборов» им раздадут какие-то улучшенные пайки, но от праздничного пайка никак не легче, потому что продолжается тяжелая война и украинская дальнобойная артиллерия не спит.

Социальные сети, любые волонтерские инициативы, группы по интересам – все это в России сейчас подпадает под особый контроль. Идет активный поиск для выявления недовольных режимом Путина, чтобы обезвредить этих людей. Это и мигранты, и этнические меньшинства, и бедное население российских регионов.

Советский опыт показывает, что диссиденты и протестующие против режима чаще всего возникали в студенческой среде технических учебных заведений. Как-то они, кроме высшей математики и теоретической механики, еще умели видеть общественную математику и политическую механику. Поэтому все российские политехи сейчас под крепким контролем, кто из преподавателей и студентов что говорит, что думает, что пишет в соцсетях.

Путин боится бунта

Как трус Путин хочет заблаговременно предусмотреть, где что может рассыпаться в его системе. Это может быть деморализация солдат на фронтах. История Первой мировой войны показывает резкий рост количества дезертиров после 3-х лет боевых действий, а мы уже не так далеко от этого рубежа.

Говориться может также об условном «бунте бедняков» – вкладчиков обанкротившегося банка, застройщика-банкрота, протестующих против отсутствия теплоснабжения зимой, протестующих против увольнения какого-то местного чиновника, который почему-то нравился людям, протестующих против высоких цен, а еще родственников российских солдат, которые достаточно организованы для того, чтобы выйти на пикет.

Если из таких бунтов не получится волны, а Путин все для этого будет делать, то они утихнут. Если же начнется волнообразный эффект – то по крайней мере россияне начнут публично говорить о своем недовольстве. Это не будет протестом против вторжения в Украину, зато это может быть очень общий и очень понятный лозунг о «Так дальше жить нельзя».

Использую вот такой аргумент. В 1960-х начинает возникать диссидентское движение, которое ставило своей целью разрушение СССР. В Украине это уже было движение за пределами старой сети ОУН – УПА, которая поддерживала идею вооруженной борьбы. Примерно 30 лет это движение было очень активным – с самиздатом, открытыми письмами на Запад и иногда с результативными попытками повлиять на общественное мнение.

Но реальный процесс распада СССР начался после протестов шахтеров в конце 1980-х, о которых начала писать пресса. Люди узнали об этих протестах – и протестующих поддержали. Если диссиденты были очень организованной группой со своими интеллектуальными лидерами, то протесты шахтеров были движением снизу, но именно оно в конце концов и развалило Советский Союз.

Агрессор прибегает к радикальным методам

Примерно с 2014 года Путин накапливал военную мощь, чтобы масштабно атаковать Украину. От этих накоплений мало что осталось, потому что заметно, что Рособоронпром сейчас должен работать в усиленном режиме. В его структуры мобилизуют работников, а кремлевские чиновники и губернаторы регулярно выезжают на объекты, чтобы отчитываться Путину о выполнении оборонного заказа.

Заказ огромный, судя по объемам российского военного бюджета на 2024 год – фактически «пятилетку за год». Но, как это бывает в постсоветской системе, произвести качественную технику в таких количествах, которые нужны Путину, за год невозможно. Можно произвести или халтуру, или можно просто указать фейковые данные в отчетах о производстве.

Только с этим вот не очень надежным планом у Путина есть примерно один год в резерве для поддержания нынешней интенсивности боевых действий. Уже сейчас Кремль очень активно ищет деньги для своих расходов, прибегая к радикальным методам – таких, как национализация активов.

Соответственно, в течение 2024 года Кремль национализирует все, что сможет, и заберет весь тот капитал, до которого дотянутся руки. На 2025 год уже просто ничего не останется.

Российские медиа кормят своих граждан вечной надеждой на Китай – что он наконец-то поможет в войне. Однако это очень далеко от правды. Ни российская нефть, ни российский газ не убедят Китай, ведь Китай крепко завязан на международном рынке и для него критически важно не терять с ним связь. Китайская экономика изоляции не выдержит, как не выдержит и санкций. Сразу посыплются биржи в Гонконге, в Шанхае, начнут банкротиться банки и строительные компании. Поэтому на Китай россиянам рассчитывать не стоит.

Путин может сам себя загнать в пропасть

Как только у Путина начнет сыпаться один из фронтов в Украине, у него начнется настоящая паника. Он начнет делать еще больше ошибок и еще больше напрягать ситуации в России. У Путина нет не то что плана Б, у него даже на самом деле нет плана А. Он может только продолжать начатое – и вряд ли так долго, как нас порой пугают. Эти страхи, кстати, тоже играют в интересах Кремля.

Как человек, воспитывавшийся на примерах советской истории, Путин очень много думает о том, как создаются и распадаются империи. Поэтому он живет в попытках все время рассмотреть признаки, не распадается ли вдруг его империя. Поэтому он не меняет людей вокруг себя, потому что это уже будет признаком распада путинизма.

Его попытка зацементировать империю присоединением новых территорий продолжает казаться ему правильной. Просто вот исполнители этого замысла не очень стараются, думается Путину. Растет разочарование в людях, в собственной армии.

Путин не сочувствует своим солдатам, которые гибнут в Украине – он искренне считает, что они недорабатывают. Он их отправил на такую «почетную миссию», а они безуспешно месят болото возле Авдеевки уже сколько недель подряд. В конце концов, Путин становится крайне недовольным собственным населением – оно не оценило его «героического замысла» в полной мере.

Вот этот внутренний конфликт Путина, где он становится все строже к собственному окружению, собственной армии, собственного общества, будет его съедать в ближайшее время. Он уже живет с синдромом, что его не понимают. С таким настроем решать реальные проблемы России – в экономике прежде всего – крайне трудно. Положительных трендов там не заметно.

А потому не списывайте со счетов тот фактор, что Путин сам себя загонит в пропасть и всю Россию с собой заберет. Эффективная армия с эффективным лидером – это не про Россию. Поэтому она запрограммирована на проигрыш.

Иван Верстюк, «24 Канал»