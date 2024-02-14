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«Я на Сейшелах, связь плохая»

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  • 14.02.2024, 13:40
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«Я на Сейшелах, связь плохая»

Как белорус дважды попался на удочку мошенников.

Житель Кричева хотел заработать на бирже, но был дважды обманут мошенниками — сначала «экспертом по трейдингу», потом посредником, через которого пытался вернуть вложенные деньги. Он потерял почти 40 тысяч рублей, сообщили в милиции.

История началась с того, что 45-летний мужчина оставил заявку со своими данными на сайте с рекламой о заработке на бирже. Вскоре с ним связался якобы эксперт и предложил помощь в проведении первых сделок. Незнакомец помог зарегистрироваться на площадке и зачислить первый взнос, а после и вывести пробную сумму из оборота.

Далее житель Кричева продолжал «увеличивать» свой доход самостоятельно, при этом вложил все свои сбережения, а после оформил кредиты на себя и соседку. Он планировал получить деньги и вернуть долги, но сам вывести финансы не смог. При этом «эксперт» не спешил помогать мужчине, отговариваясь, что он «в отпуске на Сейшелах» и там «связь плохая».

Тогда мужчина нашел в соцсетях фирму-посредника, «специалист» которой объяснил, что его обманули, но им якобы удалось найти часть его денег. Чтобы получить их назад, горожанина попросили открыть кошелек на виртуальной площадке и купить криптовалюту, что тот и сделал. Лишь спустя некоторое время он осознал, что его опять развели.

В общей сложности мужчина лишился 37 800 рублей. Возбуждено уголовное дело за мошенничество в крупном размере.

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