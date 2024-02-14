«Беларусбанк» ввел изменение по кредитам на недвижимость 14.02.2024, 13:55

Это затронуло тех, кто стоит в очереди на улучшение жилищных условий.

«Беларусбанк» с 14 февраля для некоторых клиентов снизил процентные ставки по кредиту на недвижимость «Ипотека экспресс». Это затронуло тех, кто стоит в очереди на улучшение жилищных условий.

Стандартная ставка по кредиту «Ипотека Экспресс» составляет 14,4% годовых. Для нуждающихся в улучшении жилищных условий с 14 февраля ее снизили до 11,5% годовых (ставка рефинансирования в 9,5% + 2 процентных пункта).

Этот заем предусмотрен для покупки жилых помещений. Банк может выдать кредит до 100% стоимости недвижимости, но в пределах платежеспособности клиента. Заем можно получить на срок до 20 лет.

«Банк принимает решение по заявке на кредит не позднее следующего рабочего дня после регистрации заявления-анкеты», — уточняет «Беларусбанк».