Лавров внезапно заявил, что Россия готова к «завершению войны» 8 14.02.2024, 14:15

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Но есть нюанс.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия якобы готова к политико-дипломатическому завершению войны против Украины, однако он выдвинул условие, которое, по мнению многих, делает мирные переговоры практически невозможными: российская армия должна остаться на всех уже оккупированных территориях Украины, включая Крым, отдельные районы Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

В то же время Лавров посетовал, что страны Запада отказываются соглашаться на оккупацию российской армией украинских областей.

В результате, по его словам, вариантов мирно договориться «пока не просматривается». Он также заявил, что якобы «Вашингтон и его союзники не оставляют мечтаний о нанесении нам стратегического поражения».

Эксперты в области международных отношений сходятся во мнении, что условия, выдвинутые Лавровым, неприемлемы для Украины.

Другие отмечают, что заявление Лаврова является попыткой Москвы оправдать продолжение войны.

Тем временем ситуация на фронте остается напряженной. Бои идут по всей линии соприкосновения.