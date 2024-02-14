Компания из РФ судится с «Беларуськалием», используя странные уловки 14.02.2024, 14:19

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Одна из них связана с войной в Украине.

Российское предприятие «Кировградский завод твердых сплавов» обвинили в поставке «Беларуськалию» некачественных резцов для добычи руды, заставили заменить бракованную партию и платить штраф.

Фирма пыталась оспорить решение в белорусских судах, но проиграла. Тогда разборки продолжились в России, пишет zerkalo.io.

Кировградский завод утверждал, что если ему придется выплатить долги «Беларуськалию», то может сорваться госзаказ, который взялось выполнять это российское предприятие.

Как утверждалось, из-за этого может пострадать «обороноспособность страны (РФ. — Прим. ред.) и безопасность государства».

Напомним, Россия почти два года продолжает военную агрессию против Украины.

Началась эта история как минимум в 2022 году. Тогда «Беларуськалий» подал иск из-за некачественных резцов для добычи руды, поставленных российским «Кировградским заводом твердых сплавов» (КЗТС). В сентябре того года Экономический суд Минской области обязал российскую фирму исправить дефект и поставить новые резцы на сумму 106,4 млн российских рублей (4,5 млн белорусских рублей по курсу Нацбанка на 21 сентября 2022 года, в этот день проходило заседание по этому делу). Плюс с фирмы взыскали штраф, который был эквивалентен 1,53 млн белорусских рублей. Это следует из информации на сайте Верховного суда Беларуси.

Российская компания не согласилась с таким решением и пыталась обжаловать его в декабре 2022-го в том же суде, а в марте 2023-го — в Верховном суде. Но эти попытки были безуспешными для фирмы.

В октябре 2023 года инвесторы КЗТС обратились в Арбитражный суд Свердловской области (Россия) с заявлением о возражениях против признания и приведения в исполнение на территории РФ решения белорусского суда. Тогда же инвесторы предприятия Юрий Лопатин и Андрей Семячков просили суд запретить Главному управлению Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области совершать исполнительные действия и меры принудительного исполнения по исполнительным производствам. Иными словами — не списывать с их предприятия сумму, которую потребовал белорусский суд. По их данным, эти деньги уже были удержаны со счетов компании.

В ноябре прошлого года акционеры компании «КЗТС» заявляли в суде, что выплата затребованных белорусским судом средств может сорвать контракты в сфере госзаказа и «обеспечения обороноспособности страны (РФ. — Прим. ред.) и безопасности государства».

14 февраля Арбитражный суд Свердловской области отказал истцам в удовлетворении жалобы.