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СМИ: «Цезарь Куников» ушел на дно менее чем за два часа

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  • 14.02.2024, 14:23
  • 2,794
СМИ: «Цезарь Куников» ушел на дно менее чем за два часа

Стали известны новые подробности атаки.

Очевидец атаки на БДК «Цезарь Куников» рассказал российскому телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ, что судно ушло на дно менее чем за два часа.

Первое сообщение об атаке на БДК поступило в районе 6 часов утра. На линию «112» позвонил местный житель и сообщил о том, что наблюдает горящий корабль.

Примерно в это же время позвонил мужчина, представился членом экипажа «Цезаря», сообщил об атаке и положил трубку.

Параллельно всю атаку наблюдал отдыхавший на берегу в Понизовке один из начальников местного отдела полиции.

По словам очевидца, эвакуационные катера прибыли на место, когда судно уже затонуло.

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