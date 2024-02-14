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СМИ: Под санкции могут попасть три белорусских предприятия

  • 14.02.2024, 14:29
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СМИ: Под санкции могут попасть три белорусских предприятия

И шесть граждан Беларуси.

В черновой вариант 13-го пакета санкций против России включены три белорусских оборонных предприятия, шесть граждан Беларуси и организации, участвовавших в незаконном вывозе украинских детей, сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на источники в Брюсселе.

Планируется ввести санкции против Оршанского авиаремонтного завода и его гендиректора Павла Случака, Борисовского завода по ремонту радиоэлектронного оружия и его директора Валерия Шатило и компании «Пеленг», производящей оптико-электронную продукцию.

В предварительный санкционный список также попали гражданин Беларуси Сергей Астафуров, возглавляющего российскую компанию «НТЦ ПРОМТЕХАЭРО», Алексей Талай и его благотворительный фонд, глава Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов, председатель Новополоцкого райисполкома Дмитрий Демидов, негосударственная организация «Дельфины» и ее основательница Ольга Волкова, уроженец Беларуси Василий Шурпанов, гендиректор Нижегородского машиностроительного завода.

ЕС собирается принять новый пакет санкций к годовщине российского вторжения в Украину.

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