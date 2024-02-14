На аукцион выставили усадьбу ХІХ века, которой владела легендарная белорусская меценатка 2 14.02.2024, 14:43

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За относительно небольшие деньги.

На аукционе «БУТБ-Имущество» появился редкий лот — бывшая усадьба Завишей, которая датируется 19 веком и находится в Узденском районе. Начальная цена архитектурной жемчужины с историей — 15 660 рублей, или $4893 по курсу, пишет Onliner.by.

Усадебно-парковый комплекс Завишей относят к числу архитектурных памятников эпохи классицизма. Он появился в 1891 году в деревне Кухтичи (ныне — поселок Первомайский). Построил эту усадьбу сам Казимир Завиша. Кроме уникального дворца, на территории комплекса есть хозяйственные постройки и парк с часовней-усыпальницей графов Завишей 19 века.

Главная часть имения — классический дворец, который, к сожалению, не сохранился до наших дней. Дожили только два флигеля, частично — пейзажный парк, водяная мельница, конюшня и другие хозяйственные постройки.

Одним из последних владельцев имения была правнучка Мария Магдалена Радзивилл (из рода Завишей). В 1919 году она потеряла право проживать и владеть землями, после чего уехала в Швейцарию в женский монастырь ордена доминиканцев.