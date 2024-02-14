Белорусов с визами РВН без рабочего приглашения не пускают в Польшу 14.02.2024, 14:48

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Фото: EPA

Нескольких человек развернули на границе.

Польские пограничники не пропускают в Польшу белорусов с визами, полученными по программе Poland Business Harbour, если у обладателя визы нет подтверждения целевого использования документа. Об этом «Медиазоне» рассказали в компании visa_helps, которая занимается помощью в получении виз.

Компании известно о трех белорусах, которых не пропустили через пункт пропуска «Брест — Тересполь». Причиной стало отсутствие документов, которые подтверждали бы целевое использование этого типа визы: рабочего контракта, b2b-договора или открытого ИП. В visa_helps рассказали, что все трое — клиенты компании. Вероятно, что количество белорусов, которых не пропустили через границу, куда больше.

Работники компании сообщили, что им также известно о выдаче польскими пограничниками запрета на посещение Польши на шесть месяцев одному из белорусов с визой PBH но без дополнительных документов.

Информацию подтвердила белоруска, которую вчера «развернули» на границе с Польшей.

Еще один белорус рассказал, что сегодня его не пустили в Польшу, так как у него не было рабочего контракта. По словам мужчины, раньше пограничники пропускали с визой PBH без обоснований получения этого вида визы. Сегодня при нем не пустили еще четыре человека.