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Кадыровец жестко потроллил позирующих с ним российских солдат

  • 14.02.2024, 14:51
  • 2,084
Кадыровец жестко потроллил позирующих с ним российских солдат

Видеофакт.

В соцсетях появилось любопытное видео, наглядно демонстрирующее отношение людей Рамзана Кадырова к остальным российским военными.

На обнародованных кадрах один из чеченских оккупантов жестоко троллит кремлевское «пушечное мясо», предрекая позирующим с ним солдатам ликвидацию Силами обороны Украины.

При этом говорит он все это на своем родном языке, поэтому наивные россияне, решившие, что кадыровец снимает их на память, даже не поняли, что на самом деле он просто насмехается.

«Этого убьют. И этого убьют», — издевался он над обнимавшимися с ним военнослужащими ВС РФ.

Стоит отметить, что сами кадыровцы на передовую не спешат, предпочитая отсиживаться в тылу в качестве заградотрядов, занимаясь лишь мародерством и съемками постановочных видео для соцсетей.

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