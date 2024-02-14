«Я в полнейшем шоке»: в Минске кафе отказалось брать оплату за заказанное блюдо 14.02.2024, 15:03

Это как?

Белорусская Tik-Tok-блогер alicekrispi (рассказала https://telegraf.news/ehkonomika/ya-v-polnejshem-shoke-v-minske-kafe-otkazalos-brat-oplatu-za-zakazannoe-semejnoj-paroj-bljudo-eto-kak/), как в одном из столичных заведений у нее с мужем отказались брать оплату за заказанное блюдо. Приятно удивил клиентов своим подходом к обслуживанию ресторан Rose Gose.

«Я нахожусь просто в полнейшем шоке,» — заявила девушка и рассказала, что в заведении отказались брать деньги за блюдо, которое им пришлось не по вкусу.

Она пояснила, что муж не оценил поданные ему ребрышки. По ее словам, мясо было «жестковатым и плохо отходило от кости», поэтому блюдо мужчина не доел, однако и жаловаться на это не стал. Однако, официантка, обратила на это внимание и тактично уточнила, что клиенту не понравилось в блюде. Признав недочет в работе повара, заведение не включило в итоговый счет это блюдо.

«Для многих такое поведение кажется обыденным. Но я в таком шоке! Я ни разу в Минске не встречала настолько хорошего обслуживания», — поделилась впечатлениями девушка, отметив, что «мало где сами спрашивают, почему не доел блюдо. «Возможно, если пожалуетесь, где-то тоже компенсируют, но сами интересуются редко», — добавила она.

А отказаться от невкусного блюда можно?

У многих посетителей кафе и ресторанов в подобных ситуациях возникает вопрос: а можно ли отказаться платить за блюдо, которое вы посчитали невкусным? Как пояснила адвокат Минской областной коллегии Зарина Залевская, это веской причиной для отказа оплачивать счет по закону не является.

«Нам всем хотелось бы не платить за то, что нам не понравилось. Но мы не можем сказать, что если вкус не устроил одного человека, то он не устроит и второго», — отметила адвокат, подчеркнув, что отказаться от оплаты нельзя, «если еда была приготовлена правильно, но просто не пришлась вам по вкусу».

А вот отказаться от самого блюда, если его принесли подгоревшим, холодным, испорченным или в ненадлежащем виде, по ее словам, клиент имеет полное право. В этом случае посетитель может потребовать заменить блюдо.