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Российские военные пошли в атаку, а оказались в плену

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  • 14.02.2024, 15:11
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Российские военные пошли в атаку, а оказались в плену

Штурм захлебнулся еще на подходе к украинским позициям.

Российские оккупанты пошли в штурм на Запорожском направлении, но потерпели провал и оказались в плену. Деталями 13 февраля поделилась пресс-служба 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

«Штурм россиян захлебнулся еще на подходе к нашим позициям — бронетехнику накрыли и повредили артой, после чего дезориентированные вражеские пехотинцы спрятались в укрытии. Тогда на зачистку серой зоны выдвинулась штурмовая группа 128 ОГШБр. После нескольких метких пулеметных очередей уцелевшие враги приняли единственное правильное решение — сдаться в плен», — рассказали в бригаде.

В результате штурм ВС РФ был отбит, а 11 вражеских бойцов попали в плен. Среди них оказались несколько бывших заключенных, несколько дагестанцев и житель Санкт-Петербурга.

«Все — военные 71 мотострелкового полка росармии. Сейчас они дают ценную информацию нашим контрразведчикам, а затем пополнят фонд для обмена пленными», — отметили в 128 ОГШБр.

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